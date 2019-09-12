День Благодарения в Украине2019: история, дата и традиции праздника

Узнайте, когда Украина отмечает День Благодарения 2019 и чему посвящен праздник

Праздник Благодарения в Украине Фото: Pixabay

Близится День Благодарения 2019 в Украине. Это относительно молодой праздник, который уже успел полюбиться украинцам. Когда отмечается украинский День Благодарения, какую историю имеет и как проводится, узнайте в нашей статье.

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День Благодарения в Украине: дата праздника

Ежегодно, начиная с 2017 года, День Благодарения в Украине отмечается в третье воскресенье сентября и в 2019 году приходится на 15 число.

Праздник не является официальным выходным, однако всегда проводится в воскресенье, что дает людям возможность отметить его вместе с семьи и друзьями, посетив интересные мероприятия, которые проводятся в Киеве и других городах Украины.

День Благодарения в Украине: история и традиции праздника

Традиционно мы привыкли к существованию старинного праздника Благодарения в Америке. Однако в 2017 году, в рамках чествования 500-летнего юбилея Реформации, возникла идея проведения подобного праздника всеукраинского масштаба на государственном уровне.

Тогда главное празднование страны проходило в Киеве на Крещатике. Программа обычно насыщена интересными событиями, мероприятиями и локациями, конкурсами, спортивными соревнованиями, развлечениями, флешмобами и концертами.

Праздничные мероприятия собрали порядка полумиллиона человек, и примечательно, что этот день посвящен не политическим событиям, а желанию поблагодарить Бога и друг друга, помолиться за мир.

На самом деле традиция благодарения в Украине имеет давнюю историю. Еще в древности славяне отмечали Праздник жатвы или Обжинки. Он был связан с завершением сезона сельскохозяйственных работ и посвящен искренней благодарности Богу за природные дары, помощь в выращивании урожая, а также за благополучие, здоровье и достаток в семье.

Главная идея праздника Благодарения заключается в том, что люди должны ценить то, что имеют, и не забывать о чувстве благодарности – близким, родным, окружающим, природе, Богу. Именно в благодарности кроется залог Господнего благословения и благополучия.

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