День блогера: яркие картинки, поздравления и стихи
Эффектные поздравления с Международным днем блогера в картинках, стихах и прозе
Сегодня, 14 июня, празднуется День блогера, который ежегодно отмечается активными представителями интернет-сообщества начиная с 2004 года. Сегодня.Lifestyle приготовила для вас красивые, прикольные, добрые и яркие картинки, стихи и поздравления с Международным днем блогера.
День блогера: доброе поздравление в стихах
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С Днем блогера тебя я поздравляю.
Желаю популярность обрести,
Пусть рейтинг ежечасно возрастает,
Друзей хороших, преданных найти.
Вести свой блог – нелегкое ведь дело,
Ты в постоянном поиске идей.
Желаю отыскать такую тему,
Чтоб стала актуальной для людей.
При этом пожелать хочу я счастья,
Любви большой, как тысяча планет,
Живи счастливо, чаще улыбайся,
Чтоб другом был тебе весь Интернет.
Поздравления с Международным днем блогера в прозе
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Поздравляю с днем блогера! Желаю бешеной скорости, отличного трафа, креативных идей, позитивных новостей, миллионы подписчиков, а также безмерного счастья, крепкого здоровья, неизменной удачи и исполнения желаний! Пусть жизнь онлайн и офлайн будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями.
Прикольное смс-поздравление с Днем блогера
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На все вопросы блогер
Нам быстро даст ответ.
Хоть сам сидит в берлоге –
Другим дарует свет.
Веселые поздравления в День блогера
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Не в ходу сейчас газеты,
Книги тоже лень читать,
На просторах интернета
Все возможно отыскать.
Пишут блогеры, снимают
Людям нужный материал,
В праздник этот пожелаю,
Чтобы труд их процветал!
С Днем блогера: приятные поздравления своими словами
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В День блогера желаю прекрасной и насыщенной жизни, причем не только виртуальной. Пусть на каждом ее повороте всегда встречаются интересные события, замечательные люди, благодарные подписчики и миллионы лайков. Желаю массу поводов для радости!
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
Короткое поздравление с Днем блогера в стихах
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Блог ведешь свой в интернете,
Людям пользу он приносит,
Пишешь очень интересно,
Ведь тебя об этом просят,
Мы с днем блогера поздравить
В этот день тебя хотели,
Популярность повышай ты,
Добивайся своих целей!
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