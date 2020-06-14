День блогера: яркие картинки, поздравления и стихи

Эффектные поздравления с Международным днем блогера в картинках, стихах и прозе

Сегодня, 14 июня, празднуется День блогера, который ежегодно отмечается активными представителями интернет-сообщества начиная с 2004 года. Сегодня.Lifestyle приготовила для вас красивые, прикольные, добрые и яркие картинки, стихи и поздравления с Международным днем блогера.

С Днем блогера: картинки, стихи и лучшие пожелания Фото: pexels

День блогера: доброе поздравление в стихах

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С Днем блогера тебя я поздравляю.

Желаю популярность обрести,

Пусть рейтинг ежечасно возрастает,

Друзей хороших, преданных найти.



Вести свой блог – нелегкое ведь дело,

Ты в постоянном поиске идей.

Желаю отыскать такую тему,

Чтоб стала актуальной для людей.



При этом пожелать хочу я счастья,

Любви большой, как тысяча планет,

Живи счастливо, чаще улыбайся,

Чтоб другом был тебе весь Интернет.

Поздравления с Международным днем блогера в прозе

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Поздравляю с днем блогера! Желаю бешеной скорости, отличного трафа, креативных идей, позитивных новостей, миллионы подписчиков, а также безмерного счастья, крепкого здоровья, неизменной удачи и исполнения желаний! Пусть жизнь онлайн и офлайн будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями.

Прикольное смс-поздравление с Днем блогера

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На все вопросы блогер

Нам быстро даст ответ.

Хоть сам сидит в берлоге –

Другим дарует свет.

День блогера: картинки, поздравления Фото: Pixabay, pexels День блогера: картинки, поздравления Фото: Pixabay, pexels День блогера: картинки, поздравления Фото: Pixabay, pexels День блогера: картинки, поздравления Фото: Pixabay, pexels День блогера: картинки, поздравления Фото: Pixabay, pexels 1/5

Веселые поздравления в День блогера

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Не в ходу сейчас газеты,

Книги тоже лень читать,

На просторах интернета

Все возможно отыскать.



Пишут блогеры, снимают

Людям нужный материал,

В праздник этот пожелаю,

Чтобы труд их процветал!

С Днем блогера: приятные поздравления своими словами

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В День блогера желаю прекрасной и насыщенной жизни, причем не только виртуальной. Пусть на каждом ее повороте всегда встречаются интересные события, замечательные люди, благодарные подписчики и миллионы лайков. Желаю массу поводов для радости!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Короткое поздравление с Днем блогера в стихах

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Блог ведешь свой в интернете,

Людям пользу он приносит,

Пишешь очень интересно,

Ведь тебя об этом просят,

Мы с днем блогера поздравить

В этот день тебя хотели,

Популярность повышай ты,

Добивайся своих целей!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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