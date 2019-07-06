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День Иоанна Крестителя: дата, история и традиции

Когда отмечается День Иоанна Крестителя в 2019 году и что нельзя делать в праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
День Иоанна Крестителя
День Иоанна Крестителя
Фото: Pixabay

Завтра, 7 июля, православная церковь отмечает Рождество честного славного Пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господнего. Что это за праздник, какая у него  история и какие традиции соблюдаются в этот день, узнайте в нашей статье.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн – почитаемый церковью святой, ближайший предшественник и названный брат Иисуса Христа. Именно Иоанн Предтеча предсказал пришествие Мессии, а затем крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, за что и получил имя Крестителя.

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Иоанн Предтеча: житие святого

О жизни Иоанна свидетельствуют все четыре автора канонических Евангелий, а также историк Иосиф Флавий, дополняя сведения о последних днях деятельности Иоанна.

Иоанн родился на полгода раньше Иисуса Христа, в семье священника Захарии и праведной Елисаветы. Пара была пожилой и бесплодной, однако к ним явился архангел Гавриил и возвестил о будущем рождении у них сына, которому возрадуются многие люди, ибо он будет велик пред Господом.

Долгое время Иоанн Предтеча обитал в пустыне, вел аскетический образ жизни, проповедовал важность покаяния для прощения грехов и совершал священные омовения, которые впоследствии стали называться таинством крещения. Главной темой проповедей Иоанна был призыв к покаянию. Его последователи образовали особую общину учеников Иоанновых, в которой царил строгий аскетизм. Был обезглавлен по требованию иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

Традиции празднования Дня Иоанна Крестителя

Примечательно, что с днем чествования Иоанна Предтечи тесно связан древний славянский праздник Ивана Купала 2019, который также отмечается 7 июля. После принятия христианства традиции праздника слились с языческой мифологией и обрядностью солнцеворота в празднике Иван Купала. А само название праздника люди ассоциировали с тем, что Иоанн Креститель купал Иисуса Христа во время Его крещения.

Что нельзя делать в День Иоанна Крестителя? Праздник имеет несколько запретов. Этот день выпадает на Петров пост, а значит, следует поститься и нельзя употреблять скоромную пищу. Также христианская церковь не поддерживает языческие традиции отмечания дня Ивана Купала, считая их языческими, поэтому также отвергает и шумные празднества, танцы, гуляния и прочие купальские атрибуты.

Как провести День Иоанна Предтечи? Как и в любой церковный праздник, следует пойти в церковь и помолиться, также приветствуются любые добрые дела, помощь людям, благотворительность, пожертвования, материальная и моральная поддержка тем, кто в этом нуждается.

Ранее мы публиковали поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс.

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