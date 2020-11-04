День Казанской иконы Божией Матери: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня отмечается Казанская икона Божией Матери: узнайте главные запреты дня

Казанская икона Божией Матери – особо почитаемый образ Богородицы в православной церкви. Сегодня, 4 ноября, празднуется чудотворная Казанская икона. Что можно, а что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности, узнайте в нашей статье.

Что нельзя делать 4 ноября Фото: Pinterest

Казанский образ Богородицы издавна считается покровителем женщин и детей, этот день даже называют "бабским праздником". Именно маленькой девочке явилась Пресвятая Дева во сне, указав, где находится утерянная святыня – чудотворная икона.

Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона Божией Матери Фото: Depositphotos

В этот день хорошо молиться. Богородицу просят об исцелении от различных болезней, защите от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословения молодоженам, о рождении детей и семейном благополучии.

4 ноября – замечательный день для свадеб. Считалось, что сама Богородица в этот день благословляет семьи на долгую и счастливую жизнь, а семьи, родившиеся в этот день, будут крепкими и верными.

Хорошо, если этот день дождливый. Это символ плодородия, богатства, урожая на будущий год.

Главные запреты Дня Казанской иконы Божией Матери

Поскольку 4 ноября — церковный праздник, в этот день существуют традиционные для православных верующих запреты:

ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить, сквернословить;

нельзя вообще плохо говорить о людях, в том числе о родных и близких, желать кому-то зла или завидовать;

не стоит злоупотреблять спиртными напитками;

под запретом серьезная и грязная домашняя работа: шить, стирать, убирать, строить, рубить – лучше в другой день;

не нужно начинать новые дела – это приведет к неудаче;

а также не стоит уезжать далеко из дома – обратный путь будет долгим.

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