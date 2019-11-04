Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День Казанской иконы Божией Матери: дата, история, значение

Сегодня отмечается День Казанской иконы Божией Матери 2019: какие традиции соблюдаются в праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:05
День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери
Фото: Depositphotos

Сегодня, 4 ноября, День Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых в православной церкви чудотворных образов Богородицы. Что означает этот день и какую историю имеет Казанская икона, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:

Читайте также:
Церковные праздники и посты в ноябре 2019 по дням

День Казанской иконы Божией Матери: дата в 2019 году

Казанская икона Божией Матери почитается дважды в году: в день обретения, 21 июля, а также осенью, 4 ноября. В 2019 году этот ноябрьский праздник выпадает на понедельник.

Казанская икона Божьей Матери – история

Чудотворная икона Божией Матери была найдена в ХVІ веке на месте большого пожара, уничтожившего часть города Казань. Маленькой девочке по имени Матрона во сне трижды являлась Богородица и указывала место на пепелище, где впоследствии и нашли икону. Позже здесь был возведен Богородицкий девичий монастырь, а первой монахиней в нем и стала Матрона.

Впоследствии Казанская икона Божьей Матери прославилась своей чудотворностью – больные выздоравливали, слепые вновь могли видеть, а враги были повержены. С нее было сделано много списков, которые находились по разным монастырям.

Самые известные и значимые проявления чудес заступничества Богоматери связаны с событиями Смутного времени. Ополченцы во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, получившие святое благословение Казанской иконой, 4 ноября 1612 года в жестокой борьбе освободили Москву от польских войск. В память об этом событии в центре Москвы был возведен один из важнейших православных храмов – Казанской иконы Божией Матери.

День Казанской иконы Божией Матери: традиции и ритуалы

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери
Фото: Depositphotos

О чем молятся перед иконой Казанской Божией Матери? Богородицу просят об исцелении от различных болезней, защите от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословения молодоженам, о рождении детей и семейном благополучии.

Казанская икона Божией Матери издавна получила название "Казанская бабья заступница". А потому день ее почитания считается одним из главных женских праздников. До наших времен сохранились интересные традиции и обряды, которые еще в старину совершали женщины.

Ранним утром в День Казанской иконы Божией Матери женщины старались отыскать березовые листочки, тронутые инеем. Сорвав такой листок, в нем, как в зеркале, нужно рассмотреть свое отражение. Считалось, что после этого в течение целого года женщина будет выглядеть молодой и красивой.

Со свяченых яблочек, сохранившихся еще с Яблочного Спаса, женщины срезали кожуру и выбрасывали вон, как будто вместе с ней хотели избавиться от всех недостатков кожи лица. Само яблоко натирали и смешивали с медом, смазывали такой маской лицо со словами: "Яблочко очистилось, и лицо мое очистится. Медок мягок и сладок, и кожа моя станет мягкой и сладкой".

К празднику Казанской старались приурочить осенние свадьбы. Считалось, что сама Богородица в этот день благословляет семьи на долгую и счастливую жизнь. И хорошо, если этот день был дождливым.

В день празднования Казанской иконы Божией Матери в деревнях и селах проводили настоящие пивные праздники, угощая мужчин, вернувшихся домой с заработков из города.

Ранее мы публиковали календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дмитриевская поминальная суббота: открытки и картинки в родительский день Церковные праздники и посты в ноябре 2019 по дням Покров Пресвятой Богородицы 2019: дата, история и традиции Икона Покров Пресвятой Богородицы: значение и история
церковь икона православие церковные праздники Казанская икона Божией Матери
Реклама

Новости партнеров

Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио

Популярные статьи

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 ноябряШоу-бизнес

"Я впервые такое пережил": DZIDZIO попал в неприятную ситуацию на борту самолета

1 ноябряEvents

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

1 ноябряШоу-бизнес

Роман Грищук стал отцом: первое фото из роддома

1 ноябряFun

Порода собак резко подорожала из-за заявления Дональда Трампа

1 ноябряFun

Муж снял на видео доказательства измены жены: "Покажу твоей матери"

1 ноябряШоу-бизнес

Олег Винник: биография и интересные факты о феномене украинской эстрады

Новости партнеров

Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Как правильно варить куриную грудку: Топ-8 советов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
У всех самых страшных болезней есть один общий симптом
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
Не увлекайся: 5 фруктов с высоким содержанием сахара
Продукты, которые успокаивают нервы
Продукты, которые успокаивают нервы
Как у лебедя: как предотвратить появление морщин на шее
Как у лебедя: как предотвратить появление морщин на шее