День Казанской иконы Божией Матери: дата, история, значение

Сегодня отмечается День Казанской иконы Божией Матери 2019: какие традиции соблюдаются в праздник

День Казанской иконы Божией Матери Фото: Depositphotos

Сегодня, 4 ноября, День Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых в православной церкви чудотворных образов Богородицы. Что означает этот день и какую историю имеет Казанская икона, узнайте в нашей статье.

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День Казанской иконы Божией Матери: дата в 2019 году

Казанская икона Божией Матери почитается дважды в году: в день обретения, 21 июля, а также осенью, 4 ноября. В 2019 году этот ноябрьский праздник выпадает на понедельник.

Казанская икона Божьей Матери – история

Чудотворная икона Божией Матери была найдена в ХVІ веке на месте большого пожара, уничтожившего часть города Казань. Маленькой девочке по имени Матрона во сне трижды являлась Богородица и указывала место на пепелище, где впоследствии и нашли икону. Позже здесь был возведен Богородицкий девичий монастырь, а первой монахиней в нем и стала Матрона.

Впоследствии Казанская икона Божьей Матери прославилась своей чудотворностью – больные выздоравливали, слепые вновь могли видеть, а враги были повержены. С нее было сделано много списков, которые находились по разным монастырям.

Самые известные и значимые проявления чудес заступничества Богоматери связаны с событиями Смутного времени. Ополченцы во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, получившие святое благословение Казанской иконой, 4 ноября 1612 года в жестокой борьбе освободили Москву от польских войск. В память об этом событии в центре Москвы был возведен один из важнейших православных храмов – Казанской иконы Божией Матери.

День Казанской иконы Божией Матери: традиции и ритуалы

Казанская икона Божией Матери Фото: Depositphotos

О чем молятся перед иконой Казанской Божией Матери? Богородицу просят об исцелении от различных болезней, защите от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословения молодоженам, о рождении детей и семейном благополучии.

Казанская икона Божией Матери издавна получила название "Казанская бабья заступница". А потому день ее почитания считается одним из главных женских праздников. До наших времен сохранились интересные традиции и обряды, которые еще в старину совершали женщины.

Ранним утром в День Казанской иконы Божией Матери женщины старались отыскать березовые листочки, тронутые инеем. Сорвав такой листок, в нем, как в зеркале, нужно рассмотреть свое отражение. Считалось, что после этого в течение целого года женщина будет выглядеть молодой и красивой.

Со свяченых яблочек, сохранившихся еще с Яблочного Спаса, женщины срезали кожуру и выбрасывали вон, как будто вместе с ней хотели избавиться от всех недостатков кожи лица. Само яблоко натирали и смешивали с медом, смазывали такой маской лицо со словами: "Яблочко очистилось, и лицо мое очистится. Медок мягок и сладок, и кожа моя станет мягкой и сладкой".

К празднику Казанской старались приурочить осенние свадьбы. Считалось, что сама Богородица в этот день благословляет семьи на долгую и счастливую жизнь. И хорошо, если этот день был дождливым.

В день празднования Казанской иконы Божией Матери в деревнях и селах проводили настоящие пивные праздники, угощая мужчин, вернувшихся домой с заработков из города.

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