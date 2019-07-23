День крещения Киевской Руси – Украины: дата, история и значение

Узнайте когда празднуем День крещения Киевской Руси – Украины 2019 и какое значение имеет праздник

День крещения Киевской Руси – Украины Фото: Depositphotos

День крещения Киевской Руси – Украины – это очередной летний праздник государственного значения. Он посвящен годовщине Крещения Руси и ежегодно отмечается 28 июля.

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История и значение праздника

Вот уже более 10 лет, начиная с 2008 года, День крещения Киевской Руси – Украины отмечается украинцами в конце июля. Праздник был учрежден в 2008 году действующим тогда президентом Украины Виктором Ющенко в ответ на инициативу Национального совета по вопросам культуры и духовности, Украинского фонда культуры, а также православной церкви и общественности.

Дата выбрана не случайно: 28 июля церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности. Этот день очень символичен, ведь он отображает единство государственного, духовного и религиозного начала славянского народа.

В конце Х века внук княгини Ольги, князь Владимир Святославович, ввел в Киевской Руси христианство как религию на государственном уровне, после чего оно получило распространение по всей территории Руси.

Первое официальное празднование крещения Руси состоялось в 1888 году в Киеве. Тогда в честь юбилея праздника был заложен Владимирский собор и открыт памятник Богдану Хмельницкому. А памятник Владимиру Великому в Киеве был установлен несколькими годами ранее.

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