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День крещения Киевской Руси – Украины: красивые поздравления с праздником 28 июля

Сегодня отмечаем День крещения Киевской Руси – Украины 2019: отправляйте друзьям лучшие поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Фото: День крещения Руси – Украины
Фото: День крещения Руси – Украины

Сегодня, 28 июля, в Украине отмечается День крещения Киевской Руси – Украины. Это значимый праздник, который на государственном уровне начал отмечаться с 2008 года. В этот день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности.

Смотрите праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира:


Видео: "Сегодня"

Поздравляем вас с праздником и предлагаем красивые поздравления с Крещением Киевской Руси – Украины в прозе, стихах, картинках и смс.

С праздником крещения Руси: картинки и стихи
С праздником крещения Руси: картинки и стихи
Фото: bonnycards

День крещения Руси: поздравление в прозе

***

Поздравляю с Днем крещения Руси – Украины и желаю от всей души крепкой веры, радости, благодати, счастья, надежды, удачи, любви и крепкого здравия! Пусть ваши деяния будут праведными, поступки щедрыми, а мысли добрыми!

Торжественные поздравления с Днем крещения Руси в стихах

***

Прошло с тех пор немало лет,
Когда случилось счастье:
Владимир-князь на радость всем
Принес нам христианство!

И с Днем крещения Руси
Всех вас я поздравляю.
Лишь по законам божьим вам
Жить от души желаю!

Пускай невзгоды обойдут
Очаг ваш стороною,
Чтоб воцарился в нем навек
Мир счастья и покоя.

С праздником крещения Руси: поздравления и открытки
С праздником крещения Руси: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Красивое поздравление с крещением Руси в прозе

***

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником крещения святой Руси – Украины! Желаю всем крепости веры, великого духа, человеческого сострадания и светлой любви. Пусть в ваших домах правит мир, любовь, уважение и взаимопонимание. Пусть ваши дела всегда будут честными и праведными. И пускай поступки ваши вознаграждаются по достоинству.

Радостные поздравления в день крещения Руси 2019

***

Крещение Руси для нас —
Церковное событье.
Владимир князь осуществил
Великое открытие.

И с той поры крещен народ,
Детей с рожденья крестят.
Чтоб с верой жили, добротой,
Несли благие вести.

С Днем крещения Руси: поздравления и открытки
С Днем крещения Руси: поздравления и открытки

Лучшие поздравления с Днем крещения Руси –Украины своими словами

***

Поздравляю тебя с Днем крещения Руси – Украины и желаю светлого и праведного пути, чтобы ты встречал только хороших людей. Пусть душа твоя полнится радостными надеждами, пусть тебе живется легко и радостно!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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