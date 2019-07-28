День крещения Киевской Руси – Украины: красивые поздравления с праздником 28 июля

Сегодня отмечаем День крещения Киевской Руси – Украины 2019: отправляйте друзьям лучшие поздравления в прозе и стихах

Фото: День крещения Руси – Украины

Сегодня, 28 июля, в Украине отмечается День крещения Киевской Руси – Украины. Это значимый праздник, который на государственном уровне начал отмечаться с 2008 года. В этот день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности.

Смотрите праздничные мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира:

Видео: "Сегодня"

Поздравляем вас с праздником и предлагаем красивые поздравления с Крещением Киевской Руси – Украины в прозе, стихах, картинках и смс.

С праздником крещения Руси: картинки и стихи Фото: bonnycards

День крещения Руси: поздравление в прозе

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Поздравляю с Днем крещения Руси – Украины и желаю от всей души крепкой веры, радости, благодати, счастья, надежды, удачи, любви и крепкого здравия! Пусть ваши деяния будут праведными, поступки щедрыми, а мысли добрыми!

Торжественные поздравления с Днем крещения Руси в стихах

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Прошло с тех пор немало лет,

Когда случилось счастье:

Владимир-князь на радость всем

Принес нам христианство!



И с Днем крещения Руси

Всех вас я поздравляю.

Лишь по законам божьим вам

Жить от души желаю!



Пускай невзгоды обойдут

Очаг ваш стороною,

Чтоб воцарился в нем навек

Мир счастья и покоя.

С праздником крещения Руси: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Красивое поздравление с крещением Руси в прозе

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Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником крещения святой Руси – Украины! Желаю всем крепости веры, великого духа, человеческого сострадания и светлой любви. Пусть в ваших домах правит мир, любовь, уважение и взаимопонимание. Пусть ваши дела всегда будут честными и праведными. И пускай поступки ваши вознаграждаются по достоинству.

Радостные поздравления в день крещения Руси 2019

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Крещение Руси для нас —

Церковное событье.

Владимир князь осуществил

Великое открытие.



И с той поры крещен народ,

Детей с рожденья крестят.

Чтоб с верой жили, добротой,

Несли благие вести.

С Днем крещения Руси: поздравления и открытки

Лучшие поздравления с Днем крещения Руси –Украины своими словами

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Поздравляю тебя с Днем крещения Руси – Украины и желаю светлого и праведного пути, чтобы ты встречал только хороших людей. Пусть душа твоя полнится радостными надеждами, пусть тебе живется легко и радостно!

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