День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно
Узнайте, как нужно провести этот праздник, чтобы привлечь в дом счастье и удачу
День летнего солнцестояния в 2019 году отмечается 21 июня. С давних времен этот праздник ознаменовал наивысший расцвет всех сил природы, поэтому наши предки считали его магическим и проводили различные ритуалы. Итак, как же нужно провести День летнего солнцестояния 2019, что можно делать 21 июня, а что категорически запрещено.
Смотрите видео: как правильно провести День солнцестояния
Итак, чтобы привлечь в дом счастье и удачу:
- Говорите только жизнеутверждающие фразы.
- Выходя из дома, наденьте что-нибудь оранжевое или желтое – это цвета Солнца.
- Распахните все окна в доме – впустите в него Солнце.
- Обязательно займитесь творчеством – рисуйте, вышивайте, пойте, пишите стихи. Словом, делайте все, что помогает вам самовыражаться.
- Проснитесь на рассвете, встаньте лицом к Солнцу, широко раскинув руки, и скажите приветственные слова.
- Заварив чай или кофе, поставьте чашку на окно на 1 минуту, чтобы напиток впитал в себя положительную солнечную энергию.
- Если есть возможность, приобретите какую-нибудь вещь из золота, солнечного металла. Купленная в этот день, она станет надежным талисманом-оберегом.
- Вечером за ужином не зажигайте электрический свет – отдайте предпочтение восковой свече. Пусть она станет "солнцем вашего стола".
- Во время летнего солнцестояния не следует пребывать в плохом настроении, ведь энергетика этого дня несет положительный характер и способна повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь.
- В День летнего солнцестояния нельзя ссориться и кричать.
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Источник: Сегодня