День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно

Узнайте, как нужно провести этот праздник, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

День летнего солнцестояния 2019 отмечаем 21 июня Фото: Pixabay

День летнего солнцестояния в 2019 году отмечается 21 июня. С давних времен этот праздник ознаменовал наивысший расцвет всех сил природы, поэтому наши предки считали его магическим и проводили различные ритуалы. Итак, как же нужно провести День летнего солнцестояния 2019, что можно делать 21 июня, а что категорически запрещено.

Смотрите видео: как правильно провести День солнцестояния

День летнего солнцестояния 21 июня: как провести праздник

Итак, чтобы привлечь в дом счастье и удачу:

Говорите только жизнеутверждающие фразы.

Выходя из дома, наденьте что-нибудь оранжевое или желтое – это цвета Солнца.

Распахните все окна в доме – впустите в него Солнце.

Обязательно займитесь творчеством – рисуйте, вышивайте, пойте, пишите стихи. Словом, делайте все, что помогает вам самовыражаться.

День летнего солнцестояния в 2019 году отмечается 21 июня Фото: Pixabay

Проснитесь на рассвете, встаньте лицом к Солнцу, широко раскинув руки, и скажите приветственные слова.

Заварив чай или кофе, поставьте чашку на окно на 1 минуту, чтобы напиток впитал в себя положительную солнечную энергию.

Если есть возможность, приобретите какую-нибудь вещь из золота, солнечного металла. Купленная в этот день, она станет надежным талисманом-оберегом.

21 июня нужно проснутся на рассвете – это к удаче Фото: Pixabay

Вечером за ужином не зажигайте электрический свет – отдайте предпочтение восковой свече. Пусть она станет "солнцем вашего стола".

День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать

Во время летнего солнцестояния не следует пребывать в плохом настроении, ведь энергетика этого дня несет положительный характер и способна повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь.

В День летнего солнцестояния нельзя ссориться и кричать.

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