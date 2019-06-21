День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июня сны могут быть вещими, а встречи и решения – судьбоносными, говорят в народе

Сегодня, 21 июня, отмечаем День летнего солнцестояния. "Сегодня" рассказывают, как провести этот праздник, а также о главных приметах, суевериях, обрядах на 21 июня.

Наши предки верили, что перед днем летнего солнцестояния, 21 июня, нужно собирать травы, например, мяту, чабрец, чтобы защитить себя от злых духов в самую короткую ночь в году. Самой сильной защитой из нечистой силы обладает зверобой. Затем травы подсушивали и бросали в огонь, чтобы погадать. Низкий дым предвещал беды и неудачи, если клубы поднимались вверх, это сулило здоровье и благополучие.

Пасмурная погода обещала неурожай и плохое лето. А вот обильная утренняя роса – щедрые дары природы. Считалось, что если умыться такой росой на рассвете, это принесет красоту и здоровье. Встретить рассвет в этот день вообще считалось хорошей приметой.

Сегодня, 21 июня, отмечаем День летнего солнцестояния Фото: Pixabay

День летнего солнцестояния 2019: главные приметы

Считается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими, а встречи и решения – судьбоносными.

Незамужние девушки, мечтающие о семье, должны весь праздник носить в волосах живые цветы.

Пепел от костра, который зажигали в честь летнего солнцестояния, должен удобрить землю и подарить обильный урожай.

Чтобы привлечь расположение Солнца, надо надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

В день летнего солнцестояния нельзя в этот день ссориться и устраивать скандалы Фото: Pixabay

Испокон веков, свадьба в день летнего солнцестояния считалась хорошим знаком.

Дождь, плохая погода – к слабому урожаю овощей.

Гром в День солнцестояния – к затяжной непогоде.

Росистое утро – будет хороший урожай.

Усыпанное звездами небо 21 июня – к грибному лету.

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Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Запрещено поворачиваться к Солнцу спиной.

Указывать на Солнце пальцем.

Нельзя в этот день ссориться и устраивать скандалы.

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