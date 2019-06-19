День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Как правильно себя вести в магический День летнего солнцестояния

Празднование Дня летнего солнцестояния Фото: pexels.com

21 июня наступит День летнего солнцестояния. Считается, что этот самый длинный день в году обладает удивительной магией и особенной энергетикой.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Читайте также День летнего солнцестояния 2019: дата самого длинного дня в году

В жизни людей солнце всегда занимало важнейшее место. И праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов. К примеру, у славян День летнего солнцестояния тесно связан с главным июльским праздником – Купалой. И лишь после перехода на григорианский календарь даты с самым длинным днем в году стали расходиться на две недели.

Издавна солнцеворот почитали язычники, потому что верили в чрезвычайную магию Дня летнего солнцестояния. Они верили, что в ночь перед солнцестоянием объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух.

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Древние поверья говорят, что в день летнего солнцестояния у людей появляется шанс изменить свою жизнь к лучшему. В этот день нужно веселиться и радоваться, дарить позитив, загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь, судьбу, перемены в жизни, и вскоре все исполнится.

Утреннюю росу в день летнего солнцестояния следует собрать и умыться, потому что она обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом. Кстати, если роса обильная – это к хорошему урожаю.

Многие обряды в день летнего солнцестояния касаются воды. Не только роса, но и вся вода в этот период приобретает магические свойства, поэтому в этот период полезно купаться и проводить любые водные процедуры. К примеру, если в этот день парень обольет водой девушку – она вскоре выйдет замуж.

Как и на Купала, можно погадать на венках, пущенных в воду. Если ваш венок поплывет и не утонет – судьба сложится хорошо.

Главный обряд в день летнего солнцестояния, конечно же, посвящен солнцу. Постарайтесь встретить рассвет в самый длинный день в году – это предвещает радость, здоровье и силы на весь год вперед. И не забудьте загадать желание в этот момент – оно обязательно сбудется.

Если вы родились в день летнего солнцестояния, знайте, что вы счастливый человек, на всю жизнь получивший защиту Солнца. Именно такими свойствами издавна наделяли людей, появившихся на свет в магический день 21 июня.

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники будут в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram