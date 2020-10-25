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День маркетолога: история, значение и креативные поздравления с праздником

Сегодня, 05:30

Сегодня День маркетолога-2020: что означает праздник и как поздравить друзей и близких

Сегодня, 25 октября, помимо популярного в народе праздника всех автомобилистов, отмечается еще одна значимая дата – День маркетолога. Сегодня.Lifestyle подготовили яркие поздравления, эффектные картинки и прикольные гифки с Днем маркетолога. Что это за праздник, какова его история и значение, читайте в нашей статье.

С Днем маркетолога: картинки и поздравления
С Днем маркетолога: картинки и поздравления
Фото: Pexels

День маркетолога: история и значение праздника

Ежегодно День маркетолога отмечается 25 октября и в 2020 году выпадает на выходной день, воскресенье.

Праздник маркетолога был учрежден еще в давние советские времена и приурочен к созданию в этот день в 1975 году Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР. В его главные функции входило продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки.

В те времена работа в данной сфере была не слишком популярна, а сама профессия считалась достаточно редкой. Однако с развитием экономической структуры страны и рыночных отношений маркетологи стали очень востребованными.

На сегодняшний день редкое предприятие обходится без специалистов этой отрасли. Ведь маркетинг – это деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли.

В обязанности маркетолога входит анализ рынка, изучение спроса и предложения, конкуренции и запросов покупателей и продвижение товаров и услуг с максимальной выгодой для бизнеса.

На сегодняшний день праздник в Украине и других постсоветских странахявляется неофициальным и отмечается специалистами по маркетингу, а также студентами кафедр маркетинга в учебных заведениях.

День маркетолога: поздравления с праздником в прозе и стихах

***

Поздравляю, маркетолог,
Пусть карьера вверх идет,
И в маркетинге капризном
Пусть всегда тебе везет.

Пусть здоровье будет крепким,
Счастье в жизни будет пусть,
Чувства яркие и радость,
Прочь уйдут печаль и грусть.

С Днем маркетолога: картинки и поздравления
С Днем маркетолога: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Добрые поздравления в День маркетолога своими словами

***

Поздравляем с Днем маркетолога нашего замечательного, прогрессивного и инновационного специалиста! Желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и воплощения в действительность задуманного. Пусть работа будет в прибыль и удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития, карьерного роста, личного счастья и исполнения желаний!

Лучшее поздравление с Днем маркетолога

***

Желаю новых творческих идей,
Ведь маркетолог ты непревзойденный,
В работе достигать всегда своей
Больших успехов, выгоды огромной.

Законы рынка на отлично знать,
К сердцам людей подход найти свободно,
Все лучшее от жизни этой брать
И в миллионах измерять доходы!

С Днем маркетолога: картинки и поздравления
С Днем маркетолога: картинки и поздравления
Фото: Pexels

С Днем маркетолога: красивые пожелания в стихах

***

Маркетолог ты блестящий,
Знаешь рыночный закон,
В этот праздник я желаю,
Чтоб принес удачу он.

Пусть любимая работа
Никогда не надоест,
Чтобы был в нелегком деле
Первым, лучшим, просто "бест".

Радости тебе и счастья,
Денежек в карман прилично,
Ну и будет пусть в любви
Тоже все всегда отлично.

День маркетолога: поздравления для коллеги в прозе

***

Великолепного маркетолога поздравляю с профессиональным праздником. Хочу пожелать всегда делать верные прогнозы, иметь полезные навыки в своей работе, с легкостью заинтересовывать клиента и успешно продвигать любой продукт. Пусть каждый день будет солнечным, а каждая идея – перспективной и удачной.

С Днем маркетолога: картинки и поздравления
С Днем маркетолога: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Прикольные поздравления маркетологу в праздник

***

Ты знаешь рынок, как пять пальцев,
Прогнозы делаешь на год.
Всегда предложишь и укажешь
Большой маркетинговый ход.

Тебя в твой праздник поздравляя,
Мы восхищаемся тобой.
Желаем следовать по жизни
За самой светлою мечтой.

С Днем маркетолога: пожелания профессионалу

***

С Днем маркетолога, дорогой профессионал! Желаю легко ориентироваться в вопросах спроса и потребления, народного выбора и предпочтения, товарного вида и продвижения, оптимизации и воплощения гениальных идей в успех! Будь крутым маркетологом, который может "продвинуть" даже простой гвоздь, будь счастливым человеком, который постоянно парит в облаках вдохновения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2020 года в Украине.

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