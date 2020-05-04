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День матери-2020: что подарить маме в праздник

Какой подарок можно подарить маме в ее праздник: интересные идеи и фото

Ольга Козачок
Сегодня, 16:58

Близится милый, добрый семейный праздник – День матери, который в 2020 году выпадает на воскресенье, 10 мая. Как поздравить самого родного и близкого человека и что подарить маме от дочки и сына, сообща или по отдельности, купить или сделать своими руками, бюджетное, небанальное, трогательное, приятное и полезное? Читайте интересные варианты подарков и полезные советы в нашей статье.

Что можно подарить маме от дочки в День матери
Что можно подарить маме от дочки в День матери
Фото: Pexels

Как определиться с подарком для мамы? Самый простой вариант – это спросить у нее самой, что ей нужно. Но такой подарок будет выглядеть, как обычная покупка вещи в дом. Если же вы хотите сделать маме сюрприз и подарить ощущение праздника, то придется выбирать презент самостоятельно, исходя из своих наблюдений, что может обрадовать родного человека.

В нынешнем году ситуацию еще усложняет коронавирус и объявленный в связи с ним карантин, который продлили до 22 мая. Так что вы не сможете свободно пойти на рынок или в магазин и выбрать, что понравится. В выборе подарка вам смогут помочь торговые интернет-площадки и собственная фантазия.

  • Что можно подарить маме в ее праздник: фотографии

Большинство мам – натуры романтичные и сентиментальные, особенно если дело касается их детей и внуков. Рассматривать любимые семейные фотографии и вспоминать яркие моменты жизни, связанные с родными – один из лучших вариантов времяпровождения. Составьте альбом, сделайте эффектный коллаж или картину, купите электронную фоторамку, смонтируйте фильм со своими старыми и свежими фото, которых мама еще не видела – она, конечно же, обрадуется такому подарку.

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  • Что подарить маме своими руками на День матери

Удачный вариант подарка родному человеку в условиях карантина – это hand made. Вам не придется никуда выходить из дому, а все необходимые материалы можно найти под руками. Что подарить маме своими руками от дочки? К примеру, эксклюзивную сумку, и даже не одну, можно пошить из старых джинсов, ненужной курточки, вышедшей из моды юбки и других вещей, а также их комбинирования. А за основу разумно взять выкройку маминой любимой, но уже изношенной сумки. Декором послужат пуговицы, ленты, банты, тесьма, бусины, кусочки кожи и т.д.

Что подарить на День мамы своими руками
Что подарить на День мамы своими руками
Фото: Pexels

  • Эксклюзивный подарок маме в мамин день

Что еще можно подарить маме своими руками? Также отличным подарком маме станут диванные подушки. Можно сделать их разными по размеру, форме, стилю, структуре ткани и даже набивке. Если спрятать вовнутрь разные ароматические добавки, к примеру, кусочки цедры, специи, душистые травы – получится еще и необычно. На таких мягко отдыхать и приятно смотреть.

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  • День матери: горячий подарок для мамы

Раскрасьте однообразные дни карантина и презентуйте родному человеку порционный набор чаев, можно даже с чашками и заварником. Такой подарок маме можно подарить в любой праздник. Пусть каждый день у нее начинается с горячей чашки ароматного чая, с нового вкуса, с заряда бодрости и заботы о своем здоровье. Если мама больше любит кофе – подарите аналогичный набор, но только кофейный.

Какой подарок подарить маме
Какой подарок подарить маме
Фото: Pexels

  • Вкусный подарок для мамы своими руками

Какой подарок можно подарить маме, если она – лучший в мире кулинар? Тогда придумайте что-нибудь полезное для кухни. Это может быть сундучок с изысканными специями и пряностями, наборы для кулинаров, кухонная техника или просто съедобный букет, напичканный разными вкусностями и деликатесами – от конфет и фруктов до сыров и колбас. А можете приготовить что-нибудь сами – ведь главное, чтобы подарок для мамы был сделан с любовью.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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