День Независимости Украины 2019: поздравления в стихах, прозе и смс

"Сегодня" собрали для вас короткие, красивые и самые оригинальные поздравления с праздником 24 августа

Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах Фото: pexels.com

24 августа наша страна отмечает очень важный праздник для каждого соотечественника — День Независимости Украины. Именно 24 августа 1991 года принято считать датой образования государства Украина в современном виде. С 1992 года День Независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа.

"Сегодня" собрали для вас красивые поздравления с Днем Независимости Украины 2019: СМС-сообщения, стихи и прозу.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 в прозе

Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником — Днем Независимости Украины! Пускай ваши тела, дела и личное мнение также будут независимыми. И только сердце пускай будет обязательно плененным любовью. Желаем вам тотального улучшения жизни, хронического счастья, непоколебимого здоровья и ежедневных улыбок.

Смотрите видео: как будут праздновать День Независимости в 2019 году

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Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы — полными, праздники — веселыми, соседи — отзывчивыми, а друзья — искренними!

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Поздравляю с днём независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 в стихах

Желаю счастья, искренности,

В день Украины независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.

Поздравления с Днем Независимости в прозе Фото: Pixabay

***

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

***

С Днем Независимости я

Поздравить всю хочу державу,

Пусть процветает Украина,

Ей горя выпало немало.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2019 в СМС-сообщениях

Желаю мира и достатка,

Свобод и прав, добра, удачи,

Под небом мирным пусть легко

Решаются в судьбе задачи.

***

Государственный общенародный праздник

Пусть станет добрым, солнечным и радостным.

В День Независимости радости, здоровья,

И счастья непременно всем большого.

***

Желаю счастья, искренности,

В день Украины Независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.



Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.

***

Украина нынче отмечает

Независимость свою!

Потому и поздравляю,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,

Населенье чтоб росло.

Чтоб проблемок было мало,

Чтоб все было хорошо.

Напомним, ранее мы рассказывали о малоизвестных украинских традициях, которые вас удивят.

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