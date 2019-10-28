Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: дата и история

Сегодня чествуется 75-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:14
75 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков
75 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков
Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 октября, в Украине отмечается День освобождения от фашистских захватчиков. Это национальный государственный праздник, который связан с окончанием Восточно-Карпатской операции во время Второй мировой войны и посвящен изгнанию вооруженных сил фашистских завоевателей с территории Украины.

Ежегодно этот значимый для нашей страны день отмечается 28 октября, и в 2019 году выпадает на понедельник. Примечательно, что в нынешнем году Украина отмечает юбилей – 75-летие освобождения Украины от фашизма.

Смотрите видео, как Одесса отметила 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков :

Читайте также:
Выходные дни и праздники в октябре 2019 года в Украине

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: история

На официальном уровне празднование освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков стало отмечаться 10 лет назад. Инициатором его организации в 2009 году был действовавший министр экономики Украины Сергей Тигипко.

Согласно Указу президента №836/2009 "Про День освобождения Украины от фашистских захватчиков", был установлен ежегодный праздник на государственном уровне, главная цель которого – всеобщее празднование освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествование героического подвига и жертвенности нашего народа в ходе Второй мировой войны.

Освобождение Украины от нацистских завоевателей происходило силами четырех Украинских фронтов в течение более чем полутора лет – с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские Вооруженные Силы на территории Украинской республики совершили 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, самыми значимыми из которых являются:

  • Белгородско-Харьковская – с 3.08.1943 по 23.08.1943;
  • Донбасская – с 13.08.1943 по 22.09.1943;
  • Битва за Днепр – с 26.08.1943 по 23.12.1943;
  • Днепровско-Карпатская – с 24.12.1943 по 17.04.1944;
  • Львовско-Сандомирская – с 13.07.1944 по 29.08.1944;
  • Восточно-Карпатская – с 8.09.1944 по 28.10.1944.

Первые населенные пункты на Донбассе советские войска освободили в декабре 1942 года. 28 октября 1944 года после освобождения Ужгорода советские войска полностью освободили Украину от войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны.

В наше время традиционно в этот день проводятся чествования ветеранов и погибших в войне героев, проходят торжественные мероприятия у могилы неизвестного солдата в Киеве и других городах, организуются выставки военной техники, народные гуляния и праздничные концерты.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
28 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать Украина расширит участие в миротворческих миссиях НАТО - Кулеба Белый дом отложил решение по предоставлению Киеву торговых привилегий: подробности
праздники Украина день освобождения День освобождения Украины от фашистских захватчиков
Реклама

Новости партнеров

Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Как вырастить крупный чеснок
Как вырастить крупный чеснок
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»

Популярные статьи

Вчера, 15:40Техно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Вчера, 07:09Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

Вчера, 05:01Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 04:58Fun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

26 октябряТехно

Samsung тайно готовит Android 10 для старых смартфонов

26 октябряFun

26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 октябряFun

Гигантскую рыбу размером с человека поймал американец

25 октябряШоу-бизнес

Владимир Дантес о романе со Светланой Тарабаровой: "Счастлив, что она со мной разошлась"

25 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

25 октябряFood

Что приготовить на ужин в духовке: ТОП-5 рецептов

25 октябряШоу-бизнес

Не узнать! Певица Адель сильно похудела – фото

25 октябряШоу-бизнес

Селена Гомес встала на защиту жены Джастина Бибера

25 октябряFun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

25 октябряFun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Cпокуслива подруга сенсації Зорі Богдана Лєднєва. Фото
Cпокуслива подруга сенсації Зорі Богдана Лєднєва. Фото
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
София Ротару показала фото с покойным мужем
София Ротару показала фото с покойным мужем