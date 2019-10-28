День освобождения Украины от фашистских захватчиков: дата и история

Сегодня чествуется 75-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков

75 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков Фото: Depositphotos

Сегодня, 28 октября, в Украине отмечается День освобождения от фашистских захватчиков. Это национальный государственный праздник, который связан с окончанием Восточно-Карпатской операции во время Второй мировой войны и посвящен изгнанию вооруженных сил фашистских завоевателей с территории Украины.

Ежегодно этот значимый для нашей страны день отмечается 28 октября, и в 2019 году выпадает на понедельник. Примечательно, что в нынешнем году Украина отмечает юбилей – 75-летие освобождения Украины от фашизма.

Смотрите видео, как Одесса отметила 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков :

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День освобождения Украины от фашистских захватчиков: история

На официальном уровне празднование освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков стало отмечаться 10 лет назад. Инициатором его организации в 2009 году был действовавший министр экономики Украины Сергей Тигипко.

Согласно Указу президента №836/2009 "Про День освобождения Украины от фашистских захватчиков", был установлен ежегодный праздник на государственном уровне, главная цель которого – всеобщее празднование освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествование героического подвига и жертвенности нашего народа в ходе Второй мировой войны.

Освобождение Украины от нацистских завоевателей происходило силами четырех Украинских фронтов в течение более чем полутора лет – с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские Вооруженные Силы на территории Украинской республики совершили 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, самыми значимыми из которых являются:

Белгородско-Харьковская – с 3.08.1943 по 23.08.1943;

Донбасская – с 13.08.1943 по 22.09.1943;

Битва за Днепр – с 26.08.1943 по 23.12.1943;

Днепровско-Карпатская – с 24.12.1943 по 17.04.1944;

Львовско-Сандомирская – с 13.07.1944 по 29.08.1944;

Восточно-Карпатская – с 8.09.1944 по 28.10.1944.

Первые населенные пункты на Донбассе советские войска освободили в декабре 1942 года. 28 октября 1944 года после освобождения Ужгорода советские войска полностью освободили Украину от войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны.

В наше время традиционно в этот день проводятся чествования ветеранов и погибших в войне героев, проходят торжественные мероприятия у могилы неизвестного солдата в Киеве и других городах, организуются выставки военной техники, народные гуляния и праздничные концерты.

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