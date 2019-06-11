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День отца: поздравления любимому папе

Записывайте лучшие поздравления с Днем отца в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:33
Красивые открытки с Днем отца
Красивые открытки с Днем отца
Фото: Pixabay

День отца – относительно новый праздник в Украине. Мы отмечаем его в третье воскресенье июня, и в 2019 году дата выпадает на 16 июня, вместе с другим значимым праздником – Троицей.

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Не забудьте в этот день сказать своему папе слова нежности и благодарности за его любовь, заботу, труд, внимание, воспитание и защиту. А также обязательно адресуйте красивые и прикольные поздравления с его законным праздником. Мы сделали для вас яркую подборку стихов, смс и пожеланий в День отца 2019.

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С Днем отца: короткое поздравление от детей

***

Поздравляю с Днем отца
Искренне и нежно!
Солнца, счастья – без конца,
Веры и надежды.

Хорошо себя веди,
Будь примером детям.
Папа, ты такой один –
Лучший на планете!

С Днем отца: красивые поздравления в прозе

***

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья и радости, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

Стихи и открытки с Днем отца
Стихи и открытки с Днем отца
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем отца в стихах

***

Вас, мужчины, поздравляю
Я сегодня с днем отца,
Лаской, добротой, любовью
Будут пусть полны сердца.

Чтобы детям стали другом,
Защищали, берегли,
Чтоб с отцовскою наукой
Они смело в жизни шли.

Вам здоровья я желаю,
Сил, удачи и добра,
Чтоб поддерживали в жизни
Вы детей своих всегда.

День отца в Украине: торжественные поздравления

***

Нет на свете сильнее человека, мудрее человека, преданнее человека, чем отец. Это слово всегда вселяет уверенность в то, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, рассудительно дадут совет и помогут. С Днем отца!

Короткое смс поздравление в День отца 2019

***

Милый папа! С Днем отца!
Будь здоровым круглый год.
Пусть удача без конца
За тобой везде идет.

Пусть звучит всегда твой смех,
Будет доброю душа.
Пусть не встретишь ты помех,
Станет жизнь вся хороша!

С Днем отца: картинки и стихи
С Днем отца: картинки и стихи
Фото: Pixabay

Красивое поздравление с Днем отца от детей

***

Я в день отца хочу поздравить папу!
Ты — самый близкий человек, родной.
Пусть жизнь твоя будет светла, богата
На ласку, нежность, радость и любовь.

Пусть как часы работает здоровье,
И не подводит сердца механизм.
Чтоб внуков нянчил, озарял любовью,
И до глубокой старости дожил!

Трогательное поздравление с Днем отца от друзей

***

Поздравляю с Днем отца! Желаю всегда, сколько бы лет тебе ни было и в каком возрасте ни был твой ребенок, оставаться крепким, смелым, справедливым, честным, веселым, проницательным, добрым отцом, которого любят, ценят, уважают и понимают с полуслова!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2019 года в Украине.

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