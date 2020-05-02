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День памяти Матроны Московской: история и чудеса святой

Узнайте о житие и чудесах блаженной Матроны, и о чем ей молятся

Ольга Козачок
Сегодня, 08:00

Сегодня, 2 мая, в православном мире отмечается день памяти одной из самых почитаемых чудотворниц – блаженной Матроны Московской. Чем известна эта святая, какова ее история, о чем молятся и в чем помогает блаженная Матрона, узнайте в нашей статье.

День почитания святой Матроны Московской
День почитания святой Матроны Московской
Фото: Pexels

История святой Матроны

Блаженная Матрона, урожденная Матрена Дмитриевна Никонова, появилась на свет в 1881 году в бедной многодетной крестьянской семье в Тульской губернии, в деревне Себино. Изначально родители еще до ее рождения хотели отказаться от ребенка, однако мать передумала оставлять дочку в приюте после удивительного сна: ей явилась прекрасная белая птица, при этом совершенно слепая. Сон оказался вещим – девочка родилась слепой.

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Однако вместо глаз у Матроны проявился Божий дар в виде зрения внутреннего – духовного. Она смогла предсказывать будущее и исцелять. Ее чудотворство и предвидение не раз спасало людей от приближающейся опасности, стихийных бедствий, пожаров и прочей беды.

Прознав о таком даре, к юной Матроне потянулись за помощью люди с округи. Она молилась за них, а страждущие получали исцеление и утешение в своих скорбях. Девушка поднимала на ноги даже тяжелобольных.

Святая Матрона Московская
Святая Матрона Московская
Фото: Wikipedia

В отрочестве Матрона побывала во многих святых местах и городах: Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавре, Кронштадтском соборе, Петербурге. Ее брала с собой в паломничество дочь местного помещика Лидия Янькова.

В 18 лет со слепой Матроной случилась новая беда – у девушки отнялись ноги. Но она смиренно приняла и это испытание, говоря: "Такова воля Божья". Когда ей было 24 года, Матрона перебралась в Москву и жила у разных людей, которые давали ей приют, не переставая помогать страждущим. Блаженная Матрона предвидела войну, ее исход, а также говорила людям, кто из близких погиб на фронте, а кто жив.

Последние годы жизни матушка Матрона провела в Подмосковье. Святая за несколько дней предсказала час своей собственной смерти. Матрена Дмитриевна скончалась 2 мая 1952 года. Ее похоронили на Даниловском кладбище в Москве. А спустя несколько лет ее могила стала местом паломничества людей со всего мира.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Как почитается Матрона Московская в народе и о чем ей молятся

В конце 1990-х годов Матрона была канонизирована, а ее мощи перенесены в Покровский монастырь. Во многих местах и городах мира открыты храмы Матроны Московской.

Святой Матроне молятся об излечении от болезней, о помощи в бедах, семейных раздорах, несчастной любви, проблемах с работой и прочих житейских ситуациях.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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