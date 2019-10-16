День шефа: красивые поздравления начальнику в прозе и стихах

С праздником: отправляйте шефам и начальникам поздравления в прозе и стихах

День шефа: красивые поздравления начальнику в прозе и стихах Фото: pexels.com

16 октября 2019 года мы отмечаем День шефа. В этот интересный день люди желают друг другу благополучия. Не забудьте поздравить своих начальников с этим офисным праздником.

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А мы подготовили для вас красивые, добрые, искренние поздравления с Днем шефа в стихах и прозе.

Добрые поздравления с Днем шефа в стихах

Если зададут вопрос:

"У тебя хороший босс?"

Я отвечу без вопросов:

"Я довольна своим боссом!"

Ведь вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

***

С Днем босса поздравляем Вас!

Желаем вам терпенья и удачи,

Настроя вот такого, как сейчас,

И чтоб легко решались все задачи.

День шефа 16 октября 2019 – красивые поздравления в прозе и стихах Фото: pexels.com

Спокойствия, конечно же, любви,

Добра, здоровья, пониманья.

Достичь желаем новой высоты

И чтоб сбывались все мечтанья.

***

Пусть ценят вас, работники,

"Отличный шеф" зовут.

За вас всегда стаканчик,

Да лучше два нальют.

Работы вам успешной,

А лучше – просто класс,

Всегда чтоб все болели

Отчаянно за вас.

Крепких нервов!

Рекордов первых!

Удач всегда вам верных.

Искренние поздравления с Днем шефа в прозе

Дорогой шеф, поздравляю с днем босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.

***

Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать крупный доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

***

Поздравляю с профессиональным праздником, Днем шефа. Пожелания безапелляционного выполнения приказов, роста достатка априори, прекрасных возможностей, никогда не останавливаться на достигнутом, быть первым среди первых! Пусть финансовое солнце беспрестанно светит, посылая денежные лучи.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить мужчине.

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