Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День шефа: красивые поздравления начальнику в прозе и стихах

С праздником: отправляйте шефам и начальникам поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:53
День шефа: красивые поздравления начальнику в прозе и стихах
День шефа: красивые поздравления начальнику в прозе и стихах
Фото: pexels.com

16 октября 2019 года мы отмечаем День шефа. В этот интересный день люди желают друг другу благополучия. Не забудьте поздравить своих начальников с этим офисным праздником.

Смотрите видео: экс-премьер Великобритании Тереза Мэй сделала подарок с намеком американскому президенту Дональду Трампу

А мы подготовили для вас красивые, добрые, искренние поздравления с Днем шефа в стихах и прозе.

Добрые поздравления с Днем шефа в стихах

Если зададут вопрос:

"У тебя хороший босс?"

Я отвечу без вопросов:

"Я довольна своим боссом!"

Ведь вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

***

С Днем босса поздравляем Вас!

Желаем вам терпенья и удачи,

Настроя вот такого, как сейчас,

И чтоб легко решались все задачи.

День шефа 16 октября 2019 – красивые поздравления в прозе и стихах
День шефа 16 октября 2019 – красивые поздравления в прозе и стихах
Фото: pexels.com

Спокойствия, конечно же, любви,

Добра, здоровья, пониманья.

Достичь желаем новой высоты

И чтоб сбывались все мечтанья.

***

Пусть ценят вас, работники,

"Отличный шеф" зовут.

За вас всегда стаканчик,

Да лучше два нальют.

Работы вам успешной,

А лучше – просто класс,

Всегда чтоб все болели

Отчаянно за вас.

Крепких нервов!

Рекордов первых!

Удач всегда вам верных.

Искренние поздравления с Днем шефа в прозе

Дорогой шеф, поздравляю с днем босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.

***

Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать крупный доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

***

Поздравляю с профессиональным праздником, Днем шефа. Пожелания безапелляционного выполнения приказов, роста достатка априори, прекрасных возможностей, никогда не останавливаться на достигнутом, быть первым среди первых! Пусть финансовое солнце беспрестанно светит, посылая денежные лучи.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить мужчине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

праздники начальник офис октябрь босс поздравления шеф
Реклама

Новости партнеров

Названы продукты, провоцирующие головную боль
Названы продукты, провоцирующие головную боль
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга
Один стакан этого напитка в день улучшит работу вашего мозга

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 14:02Психология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Куриная печень, запеченная под сыром
Куриная печень, запеченная под сыром
Зірка
Зірка "Не родись вродливою" постриглася наголо заради Заворотнюк
Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у жовтні
Астролог назвав знаки Зодіаку, яким казково пощастить у жовтні
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк