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День святителя Григория Богослова: красивые поздравления и картинки

Отправляйте поздравления с Днем святителя Григория Богослова 7 февраля родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
С Днем Григория Богослова: картинки и поздравления
С Днем Григория Богослова: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Сегодня, 7 февраля, православные отмечают День Григория Богослова, который считается одним из прародителей христианства. В этот день следует совершать бескорыстные добрые дела. Обязательно поздравьте своих родных и близких, пожелайте им радости и счастья. А мы подготовили для вас красивые, искренние, светлые поздравления, стихи и картинки в День Григория Богослова.

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День святителя Григория Богослова: добрые поздравления в прозе

***
Поздравляю вас со светлым Днем Григория Богослова! В этот святой праздник пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполняется душа, пусть мудрыми будут слова, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

День святителя Григория Богослова: картинки и пожелания
День святителя Григория Богослова: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем святителя Григория Богослова в стихах

***
Я с Днем Григория сегодня
Спешу поздравить вас сейчас,
Пусть отойдут мирские страсти
И не тревожат в этот час.
Добра, любви и веры чистой,
Достойно и открыто жить,
Иметь лишь искренние мысли,
Желаю Господу служить.

День Григория Богослова: открытки и стихи
День Григория Богослова: открытки и стихи
Фото: Pexels

Красивые поздравления Григорию в стихах

***

Девиз Григория по жизни –
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!

Картинки в День святителя Григория Богослова
Картинки в День святителя Григория Богослова
Фото: Pexels

Искренние пожелания в День святителя Григория Богослова своими словами

***

В день Григория Богослова от всего сердца желаю вам мира в доме и во всем мире, искренних молитв и Божьей благодати, правильных слов и мудрых мыслей, свершения лучших желаний, благополучия в семье, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Короткие смс поздравления с именинами Григория

***

С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.

С Днем Григория Богослова: картинки и поздравления
С Днем Григория Богослова: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Душевные поздравления с днем ангела Григория в прозе

***

От души поздравляю тебя, Григорий, с днем ангела. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

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