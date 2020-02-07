День святителя Григория Богослова: красивые поздравления и картинки

Отправляйте поздравления с Днем святителя Григория Богослова 7 февраля родным и друзьям

С Днем Григория Богослова: картинки и поздравления Фото: Pexels

Сегодня, 7 февраля, православные отмечают День Григория Богослова, который считается одним из прародителей христианства. В этот день следует совершать бескорыстные добрые дела. Обязательно поздравьте своих родных и близких, пожелайте им радости и счастья. А мы подготовили для вас красивые, искренние, светлые поздравления, стихи и картинки в День Григория Богослова.

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День святителя Григория Богослова: добрые поздравления в прозе

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Поздравляю вас со светлым Днем Григория Богослова! В этот святой праздник пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполняется душа, пусть мудрыми будут слова, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

День святителя Григория Богослова: картинки и пожелания Фото: Pexels

Лучшие поздравления с Днем святителя Григория Богослова в стихах

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Я с Днем Григория сегодня

Спешу поздравить вас сейчас,

Пусть отойдут мирские страсти

И не тревожат в этот час.

Добра, любви и веры чистой,

Достойно и открыто жить,

Иметь лишь искренние мысли,

Желаю Господу служить.

День Григория Богослова: открытки и стихи Фото: Pexels

Красивые поздравления Григорию в стихах

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Девиз Григория по жизни –

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.



Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

Картинки в День святителя Григория Богослова Фото: Pexels

Искренние пожелания в День святителя Григория Богослова своими словами

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В день Григория Богослова от всего сердца желаю вам мира в доме и во всем мире, искренних молитв и Божьей благодати, правильных слов и мудрых мыслей, свершения лучших желаний, благополучия в семье, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Короткие смс поздравления с именинами Григория

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С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

С Днем Григория Богослова: картинки и поздравления Фото: Pexels

Душевные поздравления с днем ангела Григория в прозе

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От души поздравляю тебя, Григорий, с днем ангела. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

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