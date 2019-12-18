Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела
День ангела Николая 19 декабря: добрые и красивые картинки и открытки с именинами
19 декабря отмечается День святого Николая по церковному календарю. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинников с таким самобытным и почти сказочным именем – Николай.
Имя Николай означает "Победитель народов". Имя происходит от древнегреческого имени Николаос. Во Франции — Никола, Кола, в Венгрии — Миклош, в Германии — Клаус, в Скандинавии — Нильс.
А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове — смотрите в сюжете "Сегодня":
Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Учится хорошо. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка. Трудности преодолевает без посторонней помощи. Уравновешен, трудолюбив и работоспособен.
Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, дружелюбен.
Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в День святого Николая и предлагаем вам красивые, добрые, позитивные и милые открытки, картинки, стихи и поздравления с Днем ангела для именинников.
С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
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Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
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С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!
Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.
***
Поздравляем, Николай,
И желаем дружно:
Постоянно твердо знай,
Что для счастья нужно.
Пусть далекие мечты
Упадут в ладони,
Пусть удачлив будешь ты
И на все способен.
Пусть всегда и соль, и хлеб
Будет в твоем доме,
Пусть найдет тебя успех,
Чтоб исполнить волю.
***
С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем — добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще — улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.
Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить на День святого Николая ребенку.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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