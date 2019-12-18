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Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

День ангела Николая 19 декабря: добрые и красивые картинки и открытки с именинами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:43
День ангела Николая — картинки, открытки и душевные поздравления в стихах и прозе с именинами
День ангела Николая — картинки, открытки и душевные поздравления в стихах и прозе с именинами
Фото: Wikipedia

19 декабря отмечается День святого Николая по церковному календарю. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинников с таким самобытным и почти сказочным именем – Николай.

Значение имени Николай

Имя Николай означает "Победитель народов". Имя происходит от древнегреческого имени Николаос. Во Франции — Никола, Кола, в Венгрии — Миклош, в Германии — Клаус, в Скандинавии — Нильс.

А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове — смотрите в сюжете "Сегодня":

Николай с детства растет крепким и здоровым, болеет редко. Учится хорошо. Среди сверстников его отличает сила, активность и смекалка. Трудности преодолевает без посторонней помощи. Уравновешен, трудолюбив и работоспособен.

Николай способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, дружелюбен.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в День святого Николая и предлагаем вам красивые, добрые, позитивные и милые открытки, картинки, стихи и поздравления с Днем ангела для именинников.

День святого Николая: добрые поздравления в прозе:

С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

***

Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

**

С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

День святого Николая: чудесные поздравления в стихах:

Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай.

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным, чтоб дождем.

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

***

Поздравляем, Николай,

И желаем дружно:

Постоянно твердо знай,

Что для счастья нужно.

Пусть далекие мечты

Упадут в ладони,

Пусть удачлив будешь ты

И на все способен.

Пусть всегда и соль, и хлеб

Будет в твоем доме,

Пусть найдет тебя успех,

Чтоб исполнить волю.

***

С Днем Святого Николая

Я сердечно поздравляю.

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем — добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще — улыбок, смеха,

И достатка, и успеха.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить на День святого Николая ребенку.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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