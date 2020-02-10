День святого Валентина: самые сильные любовные ритуалы и обряды
Традиционно проводятся ритуалы и обряды в ночь на 14 февраля или в сам День святого Валентина
14 февраля в Украине отмечают популярный праздник любви – День святого Валентина. В разных странах мира верят, что гадания и любовные ритуалы на День святого Валентина имеют особую силу, поэтому пришло время это проверить.
Для выполнения этого ритуала нужно поставить перед собой заранее подготовленный флакончик ваших любимых духов или туалетной воды. Флакон с духами нужно нежно, с любовью, поглаживать. Вы должны почувствовать энергию, которая начнет покалывать в ваших пальцах или ладонях. Уверенно и твердо следует произнести: "Любовь всегда со мной!". После этого ваши духи "заряжены" и когда вы будете ими пользоваться, энергетика любви, исходящая от вас, увеличит Ваши шансы встретить вторую половинку.
Прикоснувшись к глазам, необходимо вслух сказать, какими Вы хотите их видеть, например, радостными, сияющими. То же самое проделайте со своими волосами, например, желая им пушистости, шелковистости, длины. Прикоснувшись к груди, пожелайте своему сердцу радоваться любви и каждому прожитому дню. Каждой части вашего тела, которую вы хотите изменить внешне или внутренне, также пожелайте изменений. При этом говорите положительно, без использования частицы "не".
Если вы хотите иметь детей, а их у вас нет, или же вы просто–напросто хотите уберечь своих детей от неприятностей, а также если вы хотите любить и быть любимыми, тогда в день 14 февраля, взяв небольшой букет (желательно лесных) цветов и бросив его в открытый водоем, скажите вслух или мысленно свою просьбу, обращаясь от всей души, от всего своего сердца к Святому Валентину.
Проводится ритуал в один из двух дней: или 13, или 14 февраля.
Что дарить в День влюбленных: советы экспертов:
Для выполнения ритуала вам потребуется:
- 1 красная или розовая свеча;
- розовое эфирное масло или же соль, или пена для ванны, но обязательно с ароматом розы;
- розы (цветы, без стебля);
- мыло с ароматом розы;
- красное вино.
Для начала вам нужно, стоя в тазике, облить себя с головы до ног подогретым красным вином, представляя, как уходит все плохое, негативное и т.д.
Произнесите вслух: "Как вино смывается с меня, так и из моей жизни уходит…", например, болезни, утраты, горе.
Далее, наполните ванну водой, зажгите перед зеркалом свечку, добавьте в ванну пену (или соль, или масло – Ред.), лепестки розы, вспеньте пену и вообразите себе, что вы никто иная, как сама богиня любви Венера.
И войти в воду, которой наполнена ваша ванна, вы должны представить, что являетесь самой красивой, самой желанной, самой любимой.
Во время чтения заговора, связать вместе два шнурка двух ботинок, одного – мужского, другого – женского
"Свяжу вместе шнурки двух ботинок, одного – мужского, другого – женского. Свяжу судьбы двух людей (имя) и (имя) вместе. Пусть вместе они ходят и вместе стоят, вместе лежат и вместе сидят, вместе работают и вместе отдыхают, вместе живут и вместе спят. Определено, сделано, связано, исполнено".
Напомним, что ранее мы писали о проверенных гаданиях на суженого.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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