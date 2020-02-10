День святого Валентина: самые сильные любовные ритуалы и обряды

Традиционно проводятся ритуалы и обряды в ночь на 14 февраля или в сам День святого Валентина

День святого Валентина - самые популярные ритуалы, обряды, заговоры Фото: Pexels

14 февраля в Украине отмечают популярный праздник любви – День святого Валентина. В разных странах мира верят, что гадания и любовные ритуалы на День святого Валентина имеют особую силу, поэтому пришло время это проверить.

День святого Валентина: ритуал любви

Для выполнения этого ритуала нужно поставить перед собой заранее подготовленный флакончик ваших любимых духов или туалетной воды. Флакон с духами нужно нежно, с любовью, поглаживать. Вы должны почувствовать энергию, которая начнет покалывать в ваших пальцах или ладонях. Уверенно и твердо следует произнести: "Любовь всегда со мной!". После этого ваши духи "заряжены" и когда вы будете ими пользоваться, энергетика любви, исходящая от вас, увеличит Ваши шансы встретить вторую половинку.

День святого Валентина: обряд красоты

Прикоснувшись к глазам, необходимо вслух сказать, какими Вы хотите их видеть, например, радостными, сияющими. То же самое проделайте со своими волосами, например, желая им пушистости, шелковистости, длины. Прикоснувшись к груди, пожелайте своему сердцу радоваться любви и каждому прожитому дню. Каждой части вашего тела, которую вы хотите изменить внешне или внутренне, также пожелайте изменений. При этом говорите положительно, без использования частицы "не".

День святого Валентина: ритуал для детей

Если вы хотите иметь детей, а их у вас нет, или же вы просто–напросто хотите уберечь своих детей от неприятностей, а также если вы хотите любить и быть любимыми, тогда в день 14 февраля, взяв небольшой букет (желательно лесных) цветов и бросив его в открытый водоем, скажите вслух или мысленно свою просьбу, обращаясь от всей души, от всего своего сердца к Святому Валентину.

День святого Валентина: ритуал на любовь.

Проводится ритуал в один из двух дней: или 13, или 14 февраля.

Что дарить в День влюбленных: советы экспертов:

Для выполнения ритуала вам потребуется:

1 красная или розовая свеча;

розовое эфирное масло или же соль, или пена для ванны, но обязательно с ароматом розы;

розы (цветы, без стебля);

мыло с ароматом розы;

красное вино.

Для начала вам нужно, стоя в тазике, облить себя с головы до ног подогретым красным вином, представляя, как уходит все плохое, негативное и т.д.

14 февраля в Украине отмечают популярный праздник любови – День святого Валентина Фото: Pexels

Произнесите вслух: "Как вино смывается с меня, так и из моей жизни уходит…", например, болезни, утраты, горе.

Далее, наполните ванну водой, зажгите перед зеркалом свечку, добавьте в ванну пену (или соль, или масло – Ред.), лепестки розы, вспеньте пену и вообразите себе, что вы никто иная, как сама богиня любви Венера.

И войти в воду, которой наполнена ваша ванна, вы должны представить, что являетесь самой красивой, самой желанной, самой любимой.

День святого Валентина: заговор на любовь

Во время чтения заговора, связать вместе два шнурка двух ботинок, одного – мужского, другого – женского

"Свяжу вместе шнурки двух ботинок, одного – мужского, другого – женского. Свяжу судьбы двух людей (имя) и (имя) вместе. Пусть вместе они ходят и вместе стоят, вместе лежат и вместе сидят, вместе работают и вместе отдыхают, вместе живут и вместе спят. Определено, сделано, связано, исполнено".

Напомним, что ранее мы писали о проверенных гаданиях на суженого.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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