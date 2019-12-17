День святой Варвары: поздравления с именинами и Днем ангела

День ангела Варвары: добрые и красивые поздравления, картинки и открытки с именинами

День ангела Варвары: фото, картинки и стихи Фото: Pexels

Сегодня, 17 декабря, отмечается День святой Варвары по церковному календарю. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинниц с таким самобытным и почти сказочным именем – Варвара.

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А вот значение имени Варвара очень оригинальное. В переводе с древнегреческого оно трактуется как "чужеземка" или "дикарка". Несмотря на это обладательницы имени Варвара – девушки жизнерадостные, активные, позитивные, добрые и веселые. Также они не лишены обаяния и женственности.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в день святой Варвары и предлагаем вам красивые, добрые, позитивные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.

Поздравления в картинках и стихах Фото: Pexels

Красивые поздравления в стихах с именинами Варваре 2019

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Я Варвару, Вареньку

Поздравляю с праздником

И желаю я тебе

Счастья, радости в судьбе.



Чтобы все тебя любили,

Каждый день цветы дарили,

Чтоб ты чаще улыбалась,

Над проблемами смеялась.

Красивые открытки в праздник Фото: Pexels

Добрые поздравления с днем ангела Варваре

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Варвара, я тебе желаю

Любви, здоровья и добра!

Чтоб только радость окружала,

Чтоб ты счастливою была.



Чтоб излучало настроенье

Прекрасный и чудесный свет.

Чтоб не иссякло вдохновенье,

Живи счастливо много лет.

Позитивные поздравления с именинами Варваре своими словами

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Милая Варенька, поздравляю тебя с именинами и от души желаю женского счастья, крепкого здоровья, верной удачи и неизменной любви. И в народе, и в сказках всегда говорилось, что Варвара – это краса. Желаю тебе всегда оставаться красивой, доброй, чуткой, веселой, благородной, искренней.

Поздравительные открытки и стихи Фото: Pexels

Смс поздравления с днем ангела Варвары

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С Днем святой Варвары!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Радостные пожелания в День ангела Варвары в прозе

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Очаровательная Варенька, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю быть удивительной и восхитительной, таинственной и необыкновенной, жизнерадостной и оптимистичной, красивой и неотразимой. Варвара-краса, пусть все в твоей жизни будет чудесно, как в сказке. Желаю улыбок, любви и счастья.

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: Pexels

День ангела Варвары: красивые поздравления с именинами

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В этот светлый день недаром

Поздравляют все друзья.

С именинами, Варвара!

Будь счастливою всегда!



Пусть удача, как подруга,

Будет спутницей твоей,

И улыбок будет много

В веренице светлых дней.

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в декабре 2019 по дням.

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