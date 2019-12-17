День святой Варвары: поздравления с именинами и Днем ангела
День ангела Варвары: добрые и красивые поздравления, картинки и открытки с именинами
Сегодня, 17 декабря, отмечается День святой Варвары по церковному календарю. Так что в этот праздник не забудьте поздравить всех именинниц с таким самобытным и почти сказочным именем – Варвара.
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А вот значение имени Варвара очень оригинальное. В переводе с древнегреческого оно трактуется как "чужеземка" или "дикарка". Несмотря на это обладательницы имени Варвара – девушки жизнерадостные, активные, позитивные, добрые и веселые. Также они не лишены обаяния и женственности.
Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в день святой Варвары и предлагаем вам красивые, добрые, позитивные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.
Красивые поздравления в стихах с именинами Варваре 2019
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Я Варвару, Вареньку
Поздравляю с праздником
И желаю я тебе
Счастья, радости в судьбе.
Чтобы все тебя любили,
Каждый день цветы дарили,
Чтоб ты чаще улыбалась,
Над проблемами смеялась.
Добрые поздравления с днем ангела Варваре
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Варвара, я тебе желаю
Любви, здоровья и добра!
Чтоб только радость окружала,
Чтоб ты счастливою была.
Чтоб излучало настроенье
Прекрасный и чудесный свет.
Чтоб не иссякло вдохновенье,
Живи счастливо много лет.
Позитивные поздравления с именинами Варваре своими словами
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Милая Варенька, поздравляю тебя с именинами и от души желаю женского счастья, крепкого здоровья, верной удачи и неизменной любви. И в народе, и в сказках всегда говорилось, что Варвара – это краса. Желаю тебе всегда оставаться красивой, доброй, чуткой, веселой, благородной, искренней.
Смс поздравления с днем ангела Варвары
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С Днем святой Варвары!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
Радостные пожелания в День ангела Варвары в прозе
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Очаровательная Варенька, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю быть удивительной и восхитительной, таинственной и необыкновенной, жизнерадостной и оптимистичной, красивой и неотразимой. Варвара-краса, пусть все в твоей жизни будет чудесно, как в сказке. Желаю улыбок, любви и счастья.
День ангела Варвары: красивые поздравления с именинами
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В этот светлый день недаром
Поздравляют все друзья.
С именинами, Варвара!
Будь счастливою всегда!
Пусть удача, как подруга,
Будет спутницей твоей,
И улыбок будет много
В веренице светлых дней.
Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в декабре 2019 по дням.
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