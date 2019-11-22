День сыновей 2019: поздравляем с семейным праздником
Сегодня празднуем День сыновей: отправляйте добрые и прикольные поздравления и картинки
Сегодня, 22 ноября, наступил очередной милый, добрый семейный праздник – День сыновей. Наряду с такими торжествами как День отца, День матери, День дочери и даже День бабушек и дедушек, День сына получил не меньшую популярность. Обязательно поздравьте всех сыновей – и маленьких, и взрослых – с этим замечательным днем, скажите им слова любви и адресуйте добрые и душевные пожелания. А мы подготовили для вас красивые и прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления в День сыновей 2019.
Смотрите видео о том, как журналисты и ведущие спели ради детей:
Душевное поздравление от матери с Днем сына в стихах
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Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире все, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Короткие поздравления с Днем сыновей своими словами
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Поздравляем родителей с Днем сыновей! Вам судьба подарила мальчиков, и сегодня ваш праздник. Пусть же ваши сыновья всегда радуют вас своими достижениями и чудесным настроением и пусть приносят вам только положительные эмоции.
Прикольное поздравление в День сыновей
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В доме есть у вас мужчина –
Гордость мамы и герой,
Не проходит время мимо,
Мальчик вырос ой-ой-ой!
В праздник добрый поздравляю,
Всех сынишек, пап и мам
Быть здоровыми желаю,
Умными не по годам!
В благодарность за заботу,
Ведь мужчин растить – работа,
В День чудесный – сыновей,
Улыбнитесь поскорей!
Доброе поздравление с Днем сына от родителей в прозе
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Сынок, поздравляем тебя с Днем сыновей! Пусть этот праздник всегда будет поводом для нашего родительского счастья и гордости за тебя! Желаем тебе славной, ровной и благополучной жизненной дороги. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.
Красивое поздравление с Днем сыновей в стихах
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Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей –
Тех, у кого в семье мальчишки –
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только счастье в дом несут.
Сердечное поздравление с Днем сына от матери в прозе
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Сынок, поздравляю тебя с твоим праздником – Днем сыновей! Благодарю Бога за то, что даровал мне счастье быть твоей матерью. От всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только радостными, счастливыми и приятными событиями.
Лучшее поздравление с Днем сыновей в стихах
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Сегодня праздник тех семей,
Кому дал Бог наш сыновей,
Защитников и победителей,
За них спасибо вам, родители!
Пусть будут ваши сыновья
Опорой для семьи всегда,
Пусть радость, гордость вызывают,
И пусть Господь их охраняет!
Красивые пожелания в День сыновей своими словами
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Сегодня особенный день для всех-всех мужчин – День сыновей! Где бы вы ни находились, куда бы ни забросила вас судьба, почаще вспоминайте о своих родителях, даровавших вам жизнь. Позвоните и напишите им, скажите слова благодарности, порадуйте своим вниманием и заботой и просто скажите, что вы их любите!
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