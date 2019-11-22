День сыновей 2019: поздравляем с семейным праздником

Сегодня празднуем День сыновей: отправляйте добрые и прикольные поздравления и картинки

День сыновей 2019: лучшие поздравления и картинки Фото: Pexels

Сегодня, 22 ноября, наступил очередной милый, добрый семейный праздник – День сыновей. Наряду с такими торжествами как День отца, День матери, День дочери и даже День бабушек и дедушек, День сына получил не меньшую популярность. Обязательно поздравьте всех сыновей – и маленьких, и взрослых – с этим замечательным днем, скажите им слова любви и адресуйте добрые и душевные пожелания. А мы подготовили для вас красивые и прикольные картинки, открытки, стихи и поздравления в День сыновей 2019.

Смотрите видео о том, как журналисты и ведущие спели ради детей:

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Добрые картинки и поздравления в День сына Фото: Pexels

Душевное поздравление от матери с Днем сына в стихах

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Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.



На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире все, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

День сыновей 2019: картинки и открытки Фото: Pexels

Короткие поздравления с Днем сыновей своими словами

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Поздравляем родителей с Днем сыновей! Вам судьба подарила мальчиков, и сегодня ваш праздник. Пусть же ваши сыновья всегда радуют вас своими достижениями и чудесным настроением и пусть приносят вам только положительные эмоции.

С Днем сына: картинки и поздравления Фото: Pexels

Прикольное поздравление в День сыновей

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В доме есть у вас мужчина –

Гордость мамы и герой,

Не проходит время мимо,

Мальчик вырос ой-ой-ой!



В праздник добрый поздравляю,

Всех сынишек, пап и мам

Быть здоровыми желаю,

Умными не по годам!



В благодарность за заботу,

Ведь мужчин растить – работа,

В День чудесный – сыновей,

Улыбнитесь поскорей!

День сыновей: поздравления и открытки Фото: Pexels

Доброе поздравление с Днем сына от родителей в прозе

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Сынок, поздравляем тебя с Днем сыновей! Пусть этот праздник всегда будет поводом для нашего родительского счастья и гордости за тебя! Желаем тебе славной, ровной и благополучной жизненной дороги. И пусть каждое твое желание обязательно исполняется.

Красивое поздравление с Днем сыновей в стихах

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Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей –

Тех, у кого в семье мальчишки –

С прекрасным днем, с Днем сыновей.



Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только счастье в дом несут.

С Днем сыновей: картинки и пожелания Фото: Pexels

Сердечное поздравление с Днем сына от матери в прозе

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Сынок, поздравляю тебя с твоим праздником – Днем сыновей! Благодарю Бога за то, что даровал мне счастье быть твоей матерью. От всей души желаю тебе благоволения судьбы. Пусть каждый день твоей жизни будет насыщен только радостными, счастливыми и приятными событиями.

Лучшее поздравление с Днем сыновей в стихах

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Сегодня праздник тех семей,

Кому дал Бог наш сыновей,

Защитников и победителей,

За них спасибо вам, родители!



Пусть будут ваши сыновья

Опорой для семьи всегда,

Пусть радость, гордость вызывают,

И пусть Господь их охраняет!

С Днем сына: картинки и пожелания

Красивые пожелания в День сыновей своими словами

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Сегодня особенный день для всех-всех мужчин – День сыновей! Где бы вы ни находились, куда бы ни забросила вас судьба, почаще вспоминайте о своих родителях, даровавших вам жизнь. Позвоните и напишите им, скажите слова благодарности, порадуйте своим вниманием и заботой и просто скажите, что вы их любите!

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