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День украинского казачества 2019: дата, история и традиции

"Сегодня" рассказывают все, что нужно знать об этом празднике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
14 октября отмечаем День украинского казачества 2019
14 октября отмечаем День украинского казачества 2019
Фото: Depositphotos

14 октября украинцы отмечают сразу три праздника – День украинского казачества 2019, День защитника Украины и Пресвятой Богородицы. К слову, 14 октября является государственным выходным днем.

Традиционно в День украинского казачества во многих регионах страны проходят тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах – тематические уроки о славе запорожцев.

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День украинского казачества 2019: история праздника

Празднование Дня украинского казачества совпадает с праздником Покрова. Издавна Богоматерь считалась покровительницей всего украинского казачества. Именно 14 октября казаки собирали Большой совет, на котором выбирали гетмана и определялись с последующими военными планами.

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В Украине казачество появилось еще в четырнадцатом веке. Казаками становились вольные люди, которые решили полностью посвятить себя служению своей родине и защите украинских земель от врагов.

Запорожская Сечь считается первым демократическим независимым объединением, которое имело признаки республиканского строя. Основными принципами были свобода и равенство. Не было ни господ, ни слуг, ни бедных, ни богатых. Все имели равные права и обязанности. Но такая свобода не подразумевала вседозволенность. Жесткая дисциплина и ответственность являлись залогом успехов во время военных походов.

Казаки обладали множеством уникальных умений и знаний. Например, у них были лодки – чайки, прототипы подводных лодок. Они позволяли подплывать к вражеским суднам незамеченными и затем внезапно выныривать. Застав противника врасполох, казаки имели преимущество в бою.

День украинского казачества 2019: традиции праздника

С 2002 года в нашей стране действует Украинское реестровое казачество – общественная организация, которая считает себя правопреемником и продолжателем традиций казачества Украины. А с 1991 года регулярно организовываются конные походы, походы на чайках, фестивали-турниры боевых искусств и национальных видов единоборств.

Также в Украине существует Международная федерация боевого гопака. Танец гопак возник в Запорожской Сечи. После возвращения с военных походов казаки показывали в танце наиболее удачные приемы и сцены боя. Именно эти движения позволяли поддерживать форму в перерывах между походами.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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Источник: Сегодня
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