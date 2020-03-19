День весеннего равноденствия-2020: действенные ритуалы и обряды

Со времен язычества люди верили в то, что в равноденствие не только начинается весна, но и создаются отличные условия для проведения различных ритуалов

В 2020 году 20 марта отмечается день весеннего равноденствия. Это – один из самых загадочных и мистических дней в году. Многие слышали об этом природном явлении, но большинство даже не догадываются, какой колоссальной волшебной силой он обладает.

С точки зрения науки, день весеннего равноденствия — это астрономическое событие, когда Солнце, двигаясь по эклиптике и пересекая небесный экватор, переходит из одного полушария в другое. Либо из Южного в Северное, либо из Северного в Южное, в зависимости от полушарий земного шара. В этот день на всей планете день и ночь становятся равными и длятся по 12 часов.

Этому феномену есть свое объяснение в эзотерическом свете. В это время Солнце освещает землю практически под прямым углом, тем самым пронизывая и наделяя каждого человека мощной энергией созидания. На этот недолгий временной период любой может загадать свои желания так, что они сбудутся.

Поэтому в день весеннего равноденствия будьте крайне внимательными и осторожными со своими мыслями, чувствами и тем более эмоциями. Думайте о любви, здоровье, счастье, совершайте полезные обряды и ритуалы, и это все вскоре исполнится. Не рекомендуется ссориться, обижаться, осуждать и желать кому-то зла, даже сгоряча.

Со времен язычества люди замечали закономерности, они верили в то, что в равноденствие не только начинается весна, но и создаются отличные условия для проведения различных ритуалов, обрядов для улучшения жизни.

День весеннего равноденствия-2020: ритуал для приветствия Солнца

В день весеннего равноденствия полезно встретить рассвет, со словами благодарности и полными надежд мыслями и ощущениями. Поклонитесь рассвету и Солнцу, поприветствуйте его, поблагодарите искренне за то, что у вас есть при свете дня. А вечером на закате поклонитесь закату и поблагодарите искренне за то, что у вас есть ночью.

День весеннего равноденствия-2020: ритуал для счастья

В свежую землю посадите семечко любого растения. Главное, чтобы вы садили его в землю. Вместе с семечком положите в грунт три китайские монетки, связанные красной нитью.

Проговорите при посадке: " Я сажаю сегодня свое будущее счастье, радость, благополучие, свое процветание, свое здоровье и … . Все, что я сею сегодня, дает щедрые всходы и приносит мне многочисленные плоды с этого дня и до следующего дня весеннего равноденствия".

День весеннего равноденствия-2020: ритуал для исполнения мечты

Для этого проведения ритуала выберите рассвет или время захода Солнца 20 марта.

Для ритуала вам понадобятся:

белая и черная свечи;

красивая бумага и ручка;

семена каких-либо растений и горшок с землей, куда вы их посадите.

Украсьте место проведения ритуала цветами, подходят как комнатные цветы, так и те, что вы купили специально для этого дня. Ярко окрашенные цветы, например, красные тюльпаны или желтые нарциссы особенно хорошо представляют весну.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Возьмите две свечи, белую и черную, символизирующие баланс света и тьмы в день весеннего равноденствия, и зажгите их. Поместите на ваш алтарь блюдо с семенами и горшок с землей, бумагу и ручку.

Дышите глубоко и визуализируйте свои цели как уже реализованные.

Возьмите блюдо с семенами. Поговорите с семенами, скажите им о своих мечтах и о том, что у вас большие надежды на то, что они осуществится прежде, чем вернется зима. Говорите с семенами с любовью, рассказывая им о себе и своих целях. Когда вы наделили их любовью, посадите семена в горшок с землей и полейте. Поместите горшок на солнечном окне и помните, что отныне вам нужно заботиться о растениях, а также помнить о том, какие цели себе поставили.

Возьмите бумагу и запишите свои желания. Затем сложите эту бумагу и уберите ее, чтобы вернуться к пересмотру желаний в день осеннего равноденствия. Теперь настало время завершить ритуал, и погасить свечи.

После окончания выйдите на природу или погуляйте по парку. Обратите внимание на деревья и растения, которые уже цветут и почувствуйте весенний воздух. Размышляйте о новых начинаниях и о том, как вы будете реализовывать их в своей жизни.

День весеннего равноденствия-2020: обряд на очищение

Этот обряд не потребует от вас сильных усилий. Он очень прост, но эффективен при условии вашей веры в положительный результат. В отличие от первого ритуала, этот обряд можно проводить в ближайшие дни ко дню весеннего равноденствия. Цель этого очистительного обряда — избавление от накопленных за год отрицательных энергий и эмоций, нормализация душевного состояния и ожидания попутного ветра перемен. Затейте генеральную весеннюю уборку в своем доме. Вы можете провести ее самостоятельно, а можете подключить членов семьи. Когда будете убирать — подметать и мыть полы, протирать пыль, мыть окна и т.п. мысленно представляйте, что вы, таким образом, избавляетесь от накопившегося в вашей жизни негатива. Представляйте, что со всей этой грязью из вашей жизни уходят болезни и неудачи.

После уборки, на листке бумаги напишите список того, от чего вам бы хотелось избавиться в своей жизни, что вас гложет или мешает полноценной счастливой жизни. Сожгите этот листок со списком, а пепел развейте в окно. После уборки дома не забудьте тщательно проветрить все помещения. Это будет символизировать начало вашей новой жизни и наступления периода свежего ветра перемен.

Таким образом, день весеннего равноденствия имеет огромный энергетический потенциал, который можно использовать во многих направлениях. А правильно загаданные желания в этот день исполняются быстро и наиболее точно.

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