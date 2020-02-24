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День весеннего равноденствия 2020: точная дата и время

Узнайте, когда состоится весеннее равноденствие в 2020 году и какие приметы с ним связаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16

Близится день весеннего равноденствия, который ежегодно наступает в марте и означает настоящий приход весны не только календарной, но и фактической. Когда будет весеннее равноденствие в 2020 году, что оно означает, а также какие интересные народные приметы с ним связаны, узнайте в нашей статье.

Весеннее равноденствие
Весеннее равноденствие
Фото: Pexels

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Весеннее равноденствие 2020: дата и время

День весеннего равноденствия в 2020 году – это пятница, 20 марта. Оно состоится в 5 часов 50 минут по киевскому времени.

Вообще официальной датой весеннего равноденствия еще в давние времена было объявлено 21 марта. В этот день было весеннее равноденствие в 325 году во время Первого Никейского собора, на котором была определена дата ежегодного празднования Пасхи.

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Однако из-за различия между календарным и астрономическим годом, весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно сдвигается на несколько часов. Оно может выпадать на 20, а также 19 и 21 марта. Зато в високосный год, которым является нынешний 2020-й, получается корректировка времени, и день весеннего равноденствия возвращается на исходную дату. Поэтому обычно самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние – на годы, предшествующие високосным.

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Значение весеннего равноденствия

После зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день постепенно увеличивается и, в конце концов, по своей длительности становится равным ночи. Это происходит именно в день весеннего равноденствия.

Таким образом, день весеннего равноденствия – это период, когда Солнце в своем видимом движении по эклиптике переваливает через экватор с южной стороны нашей планеты на северную. За счет этого северное полушарие Земли начинает прогреваться более интенсивно, день постепенно увеличивается, а ночь уменьшается, и дело идет к лету.

Кроме того, в день весеннего равноденствия Солнце переходит в созвездие Овна и тем самым дает начало астрономической весне. Пребывание Солнца на нулевом градусе первого зодиакального знака является первичным импульсом для начала периода обновления в природе.

День весеннего равноденствия: народные приметы

  • Мороз в день весеннего равноденствия обещает еще сорок морозов.
  • Если получится насчитать в день равноденствия 40 проталинок, то весна будет теплой.
  • На равноденствие прилетели птицы – будет хороший урожай хлеба.
  • Если провести радостно день весеннего равноденствия, то весь год будет удачным.
  • Сны в день весеннего равноденствия вещие, а загаданные желания сбываются.

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