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День Вооруженных сил Украины: дата, история праздника

Будет ли выходным День Вооруженных сил Украины 6 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
День Вооруженных сил Украины: дата, история праздника
День Вооруженных сил Украины: дата, история праздника
Фото: Depositphotos

Близится очередной национальный воинский украинский праздник – День Вооруженных сил, который ежегодно отмечается в начале декабря. Что это за день, какова его история, и будет ли выходной в этот день, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:

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Дата Дня Вооруженных сил Украины в 2019 году: будет ли праздник выходным

День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря. В 2019 году он выпадает на пятницу.

Несмотря на то, что 6 декабря – это национальный праздник, он не является официальным выходным днем в нашей стране, в отличие от Дня защитника Украины. Так что поздравлять всех военнослужащих украинцы будут в обычный будний день.

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День Вооруженных сил Украины: история и значение праздника

Дата праздника выбрана неслучайно. Вскоре после обретения Украиной независимости, 6 декабря 1991 года был принят закон "О Вооруженных силах Украины". А в 1993 году этот день появился в официальном календаре украинских праздников.

Этот день посвящен всем украинским военнослужащим, которые служат или ранее служили в украинской армии. Именно на армию, согласно Конституции Украины, возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

На сегодняшний день в состав Вооруженных сил Украины входят сухопутные войска, воздушные и военно-морские силы, а также десантно-штурмовые войска и силы специальных операций.

В День Вооруженный сил Украины во многих городах традиционно проводится торжественное возложение цветов к могиле Неизвестного солдата, божественная литургия, собрания, церемонии вручения государственных наград и премий, а также концерты и другие праздничные мероприятия.

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