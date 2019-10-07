День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября
В День юриста 2019 поздравляем работников юриспруденции с профессиональным праздником
Завтра, 8 октября, отмечается День юриста в Украине. В 2019 году он приходится на вторник. Это профессиональный праздник людей, которые занимаются разнообразной юридической деятельностью – судей, прокуроров, следователей, адвокатов, правоведов, нотариусов, юристов и т.д.
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Праздник был установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины. Дата чествования юристов выбрана не случайно – в этот день в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов "Русская правда".
В этот знаменательный для всех работников юриспруденции день не забудьте поздравить знакомых и друзей с профессиональным праздником. А мы подготовили для вас лучшие пожелания и поздравления с Днем юриста в прозе, стихах, смс.
Лучшие поздравления с Днем юриста в стихах
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С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.
Торжественные поздравления с Днем юриста Украины в прозе
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Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаю вам непобедимого здоровья, оптимизма, легкости решаемых задач, бодрости духа и крепких сил. Желаю вам не знать ошибок и неудач, усталости и лени. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть царит счастье и любовь.
Красивые смс поздравления с Днем юриста
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Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
С Днем юриста Украины: душевные поздравления своими словами
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Поздравляю вас с Днем юриста Украины. Желаю, чтобы ваш путь по юридической карьерной лестнице был легким и беспрепятственным, чтобы справедливая Фемида всегда подсказывала, как решить тот или иной вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в личной жизни!
Добрые поздравления в День юриста 2019
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Всем юристам Украины
Уваженье и почет.
Есть хорошая причина
Пожелать пути вперед!
Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко,
Юридическое братство
Пусть стремится высоко!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.
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