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День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

В День юриста 2019 поздравляем работников юриспруденции с профессиональным праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
С Днем юриста!
С Днем юриста!
Фото: Depositphotos

Завтра, 8 октября, отмечается День юриста в Украине. В 2019 году он приходится на вторник. Это профессиональный праздник людей, которые занимаются разнообразной юридической деятельностью – судей, прокуроров, следователей, адвокатов, правоведов, нотариусов, юристов и т.д.

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Праздник был установлен Указом Президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины. Дата чествования юристов выбрана не случайно – в этот день в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый свод законов "Русская правда".

В этот знаменательный для всех работников юриспруденции день не забудьте поздравить знакомых и друзей с профессиональным праздником. А мы подготовили для вас лучшие пожелания и поздравления с Днем юриста в прозе, стихах, смс.

День юриста в Украине 2019: поздравления в картинках и стихах
День юриста в Украине 2019: поздравления в картинках и стихах
Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем юриста в стихах

***

С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.

Торжественные поздравления с Днем юриста Украины в прозе

***

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаю вам непобедимого здоровья, оптимизма, легкости решаемых задач, бодрости духа и крепких сил. Желаю вам не знать ошибок и неудач, усталости и лени. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть царит счастье и любовь.

Поздравления с Днем юриста в картинках и прозе
Поздравления с Днем юриста в картинках и прозе
Фото: Pixabay

Красивые смс поздравления с Днем юриста

***

Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.

С Днем юриста Украины: душевные поздравления своими словами

***

Поздравляю вас с Днем юриста Украины. Желаю, чтобы ваш путь по юридической карьерной лестнице был легким и беспрепятственным, чтобы справедливая Фемида всегда подсказывала, как решить тот или иной вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в личной жизни!

Добрые поздравления в День юриста 2019

***

Всем юристам Украины
Уваженье и почет.
Есть хорошая причина
Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко,
Юридическое братство
Пусть стремится высоко!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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