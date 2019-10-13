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День защитника Украины 2019 – лучшие поздравления в картинках

14 октября отмечается День защитника Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Поздравления с Днем защитника Украины
Поздравления с Днем защитника Украины
Фото: klike.net

В понедельник, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины. Мы собрали для вас самые лучшие поздравления с Днем защитника Украины в 2019 году в открытках и картинках, чтобы вы могли порадовать вниманием самых дорогих и близких в праздничный день.

Поздравления с Днем защитника Украины 2019 в картинках

С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
С Днем защитника Украины 2019
Фото: klike.net
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Напомним, что с 2015 года День защитника Украины, 14 октября, объявлен выходным. К тому же праздник совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам.

Красивые поздравления с Днем защитника Украины в стихах и прозе ищите здесь.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине.

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