Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День защитника Украины 2019: когда отмечаем праздник, история и традиции

В день праздника во многих городах Украины проходят официальные торжества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
День защитника Украины отмечаем 14 октября
День защитника Украины отмечаем 14 октября
Фото: Depositphotos

День защитника Украины в 2019 году по традиции отмечаем 14 октября, в понедельник. С 2015 года этот день объявлен выходным. К тому же, праздник совпадает с Днем украинского казачества иПокровой Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам.

День защитника Украины: история и традиции праздника

Перенос празднования Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября учредил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу отмечать День защитника Украины на Покрову, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день. 14 октября так же традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

Читайте также:
Церковные праздники и посты в октябре 2019 по дням

Традиционно в День защитника Украины во многих городах Украины проходят разнообразные мероприятия и официальные торжества. Чаще всего в этот день устраиваются тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах – тематические уроки и семинары о славе запорожцев.

Факты об украинской армии

  • Согласно рейтингу Global Firepower, который каждый год составляют ученые из Великобритании, украинские Вооруженные силы находятся на 29-м месте в мире и на восьмом месте в Европе по военной мощи.
  • 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.
  • В состав ВСУ входят сухопутные войска воздушные силы и военно-морские силы.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Календарь праздников на 2019 год: украинцев ждут 11 дополнительных дней отдыха Хакеры оригинально "поздравили" россиян с Днем защитника Украины В Сумской области защитников Украины поздравили клипом с символикой "ДНР" Цветы, колокол и военные капелланы: как открывали Зал памяти защитников Украины
видео праздник история традиции День защитника Украины
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, какая сумма достанется наследнику Заворотнюк
Стало известно, какая сумма достанется наследнику Заворотнюк
«Он просто подал на развод»: Приходько о кризисе в отношениях
«Он просто подал на развод»: Приходько о кризисе в отношениях
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Как стать женщиной, о которой мечтают мужчины
Как стать женщиной, о которой мечтают мужчины

Популярные статьи

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

Вчера, 13:36Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:11Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

Вчера, 11:44Fun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Вчера, 09:14Fun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

Вчера, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Вчера, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

30 сентябряШоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

30 сентябряFun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

29 сентябряШоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Новости партнеров

Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Щасливі стосунки з чоловіком: 5 головних секретів
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Астролог назвав два знаки Зодіаку, яким не пощастить у жовтні
Астролог назвав два знаки Зодіаку, яким не пощастить у жовтні
7 оптических хитростей для увеличения комнаты
7 оптических хитростей для увеличения комнаты