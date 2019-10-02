День защитника Украины 2019: когда отмечаем праздник, история и традиции

В день праздника во многих городах Украины проходят официальные торжества

День защитника Украины отмечаем 14 октября Фото: Depositphotos

День защитника Украины в 2019 году по традиции отмечаем 14 октября, в понедельник. С 2015 года этот день объявлен выходным. К тому же, праздник совпадает с Днем украинского казачества иПокровой Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам.

День защитника Украины: история и традиции праздника

Перенос празднования Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября учредил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу отмечать День защитника Украины на Покрову, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день. 14 октября так же традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) – военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

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Традиционно в День защитника Украины во многих городах Украины проходят разнообразные мероприятия и официальные торжества. Чаще всего в этот день устраиваются тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуются специальные выставки, в школах – тематические уроки и семинары о славе запорожцев.

Факты об украинской армии

Согласно рейтингу Global Firepower, который каждый год составляют ученые из Великобритании, украинские Вооруженные силы находятся на 29-м месте в мире и на восьмом месте в Европе по военной мощи.

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.

В состав ВСУ входят сухопутные войска воздушные силы и военно-морские силы.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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