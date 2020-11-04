День железнодорожника Украины: история, значение и лучшие поздравления

Поздравляем с Днем железнодорожника: отправляйте красивые открытки, картинки и пожелания

Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечается профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта – День железнодорожника. Если у вас есть друзья или знакомые, которые работают в этой отрасли, не забудьте их поздравить с Днем железнодорожника.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные картинки, открытки и поздравления с Днем железнодорожника в прозе и стихах, которые вы можете адресовать родным, близким, друзьям и знакомым.

День железнодорожника Украины: история и значение праздника

В Украине День железнодорожника ежегодно отмечается 4 ноября, согласно Указу президента №1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1861 году, еще во времена Австро-венгерской империи, во Львов прибыл первый поезд. Он назывался "Ярослав". Это был поезд международного сообщения, соединявший Вену, Краков, Перемышль и Львов. Сейчас Львов находится на территории современной Украины, и День железнодорожника приурочен именно к этому событию.

В 1991 году была создана Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины. А в 1996 году был принят Закон Украины "О железнодорожном транспорте".

На сегодняшний день главным органом управления железнодорожным транспортом в Украине является Укрзализныця, в сферу которой входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

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Всех, кто связан с железной дорогой,

Поздравляю сейчас всей душой!

Вам желаю зарплаты высокой

И любви безграничной, большой,

И конечно же, счастья, удачи,

Чтоб сбывались все ваши мечты,

Чтоб решались все в жизни задачи

Очень просто и без суеты!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Днем железнодорожника в прозе

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Поздравляю с Днем железнодорожника Украины! Желаю профессиональных успехов. Пусть все железные пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям. Здоровья, силы, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления Фото: bonnycards

День железнодорожника: радостные поздравления и стихи

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С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.



Пускай по жизни вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.



Вам радостных и ярких дней,

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем железнодорожника своими словами

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Пускай жизнь ваша будет нескучной, яркой и насыщенной, как пейзажи за окном. Пускай ваш успех будет бесконечным, как железнодорожные пути. Неизменно следуйте к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо и не заводят в тупики. Желаю, благополучия, карьерного роста, и чтобы работа приносила только радость. С Днем железнодорожника!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления Фото: bonnycards

С Днем работников железнодорожного транспорта: лучшие пожелания в стихах

***

Пусть плохое вдаль уходит,

Как пейзажи за окном.

И горит всегда зеленым,

На путях твой семафор.



И к своим мечтам всегда ты,

Мчись как поезд скоростной.

А вокруг одни красоты,

Путь сопровождали твой.



А еще вагон удачи,

Пусть с тобой будет везде.

Сил, любви, добра в придачу,

С днем работников ЖД!

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