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День железнодорожника Украины: история, значение и лучшие поздравления

Сегодня, 05:30

Поздравляем с Днем железнодорожника: отправляйте красивые открытки, картинки и пожелания

Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечается профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта – День железнодорожника. Если у вас есть друзья или знакомые, которые работают в этой отрасли, не забудьте их поздравить с Днем железнодорожника.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас эффектные картинки, открытки и поздравления с Днем железнодорожника в прозе и стихах, которые вы можете адресовать родным, близким, друзьям и знакомым.

День железнодорожника Украины: история и значение праздника

В Украине День железнодорожника ежегодно отмечается 4 ноября, согласно Указу президента №1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

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Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1861 году, еще во времена Австро-венгерской империи, во Львов прибыл первый поезд. Он назывался "Ярослав". Это был поезд международного сообщения, соединявший Вену, Краков, Перемышль и Львов. Сейчас Львов находится на территории современной Украины, и День железнодорожника приурочен именно к этому событию.

В 1991 году была создана Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины. А в 1996 году был принят Закон Украины "О железнодорожном транспорте".

На сегодняшний день главным органом управления железнодорожным транспортом в Украине является Укрзализныця, в сферу которой входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

***

Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безграничной, большой,
И конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Днем железнодорожника в прозе

***

Поздравляю с Днем железнодорожника Украины! Желаю профессиональных успехов. Пусть все железные пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям. Здоровья, силы, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

День железнодорожника: радостные поздравления и стихи

***

С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.

Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней,
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем железнодорожника своими словами

***

Пускай жизнь ваша будет нескучной, яркой и насыщенной, как пейзажи за окном. Пускай ваш успех будет бесконечным, как железнодорожные пути. Неизменно следуйте к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности проносятся мимо и не заводят в тупики. Желаю, благополучия, карьерного роста, и чтобы работа приносила только радость. С Днем железнодорожника!

С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
С Днем железнодорожника Украины: открытки и поздравления
Фото: bonnycards

С Днем работников железнодорожного транспорта: лучшие пожелания в стихах

***

Пусть плохое вдаль уходит,
Как пейзажи за окном.
И горит всегда зеленым,
На путях твой семафор.

И к своим мечтам всегда ты,
Мчись как поезд скоростной.
А вокруг одни красоты,
Путь сопровождали твой.

А еще вагон удачи,
Пусть с тобой будет везде.
Сил, любви, добра в придачу,
С днем работников ЖД!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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