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День животных 2019: история и значение праздника

Сегодня отмечаем Всемирный день защиты животных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
День животных
День животных
Фото: Pixabay

Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день животных. Это особенный праздник для тех людей, кто заботится о братьях наших меньших, ведь целью Дня животных является привлечение внимания к проблемам диких и домашних животных на всей нашей планете.

Смотрите видео о том, что в столице открылся офисный простор с котами:

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День животных – история и значение праздника

Всемирный день защиты животных ежегодно проводится 4 октября. День животных был учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил в Италии во Флоренции. Дата выбрана не случайно.

4 октября – это день памяти католического святого Франциска Ассизского, который жил в XII веке и считался покровителем животных. По преданию, святой Франциск мог общаться со зверями и птицами на их языке. На иконах его часто изображают с волком в ногах и голубями. В этот день во многих церквях проводятся службы, посвященные Всемирному дню животных.

Общество защиты животных во многих странах мира ежегодно 4 октября организует разнообразные мероприятия и акции, посвященные животным, среде их обитания и охране природы в целом.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), на Земле ежедневно исчезают более полусотни видов представителей флоры и фауны нашей планеты, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на одну треть.

Во многих странах существует "Красная книга", которая содержит список редких, находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных и растений. В нее периодически вносятся данные о животных, требующих особой защиты и бережного отношения, чтобы избежать их исчезновения. На основании этих данных проводится разработка комплекса мер по их охране, воспроизводству и рациональному использованию.

В Украине защиту животных предусматривает статья № 51 Закона Украины "О животном мире". А "Красная книга" Украины на сегодняшний день насчитывает более 540 видов животных, требующих защиты.

Как можно отметить День животных? Накормите бездомного котенка, приютите собаку, найдите хозяев для брошенных щенков. А если у вас в семье уже есть домашний любимец, приласкайте и угостите его чем-то вкусненьким.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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