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День журналиста 2019: поздравления в прозе и открытки

"Сегодня" собрали оригинальные поздравления для журналистов: картинки, открытки и пожелания своими словами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
6 июня отмечаем День журналиста 2019
6 июня отмечаем День журналиста 2019
Фото: Pixabay

День журналиста 2019 в Украине отмечают 6 июня. Дата праздника выбрана не случайно, ведь именно в этот день, 6 июня 1992 года, Национальный союз журналистов Украины приняли в ряды Международной федерации журналистов – крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ. 

Смотрите видео о секретах профессии журналиста:

"Сегодня" собрали лучшие поздравления с Днем журналиста в прозе, а также собрали самые оригинальные открытки с профессиональным праздником всех работников масс-медиа: журналистов, репортеров и корреспондентов.  

Поздравления с Днем журналиста

Поздравляю с Днем журналиста! Из сонной глубинки или из горячей точки ты ведешь свой репортаж? и каждый факт – на вес золота! Я желаю тебе всегда быть человеком внимательным и расторопным, искать свой путь, держаться верных друзей и главное – никогда не унывать! И, конечно, пусть в личной жизни исполнятся все мечты.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Ну, что, с праздником, дружище – с Днем журналиста! Как только вас не называют: четвертая власть, акулы пера и даже продажные писаки! Но в общении с тобой я отметаю все эти прозвища – все-таки прежде всего ты мне не журналист, а друг, который работает журналистом. Я желаю тебе острых тем, неисчерпаемого вдохновения и удовольствия от творчества!

День журналиста в Украине: поздравления

Акулу пера от всей души поздравляю с Днем журналиста! Ох, ну и выбрал ты себе профессию – дома тебя не застать, непоседа. Все время в разъездах, командировках – то интервью, то статья, то опросы. Будь здоров, пусть у тебя на все хватает сил и энергии! И будь счастлив – так приятно видеть, как горят твои глаза после удачной статьи.

Поздравления с Днем журналиста
Поздравления с Днем журналиста
Фото: Pixabay

Журналист! Вся твоя жизнь – горячая точка, из которой ты ведешь свои долгожданные репортажи. И все они – либо сенсация, либо нонсенс или тема для размышления. Неординарное изложение событий, сочные красноречивые фразы – все это ты, твой талант! Желаю беспредельного счастья, любви и удачи! Пускай у тебя будет всегда богатая аудитория и верные поклонники! С днем журналиста!

Прикольные поздравления с Днем журналиста

Что лучше всего пожелать журналисту? Каждый настоящий журналист хочет найти сенсацию. Каждый успешный журналист находит много сенсаций.Пусть тот, кто слушает это поздравление, находит вокруг себя столько сенсаций, столько успеха и столько журналистов, чтобы всегда оставаться самым сенсационным из них!

Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
Прикольные поздравления с Днем журналиста 2019
Фото: Bipbap
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Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно.

Ранее мы рассказывали, какие выходные и праздники в июне 2019 года отмечаются в Украине.

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Источник: Сегодня
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