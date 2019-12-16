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День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Когда будет день зимнего солнцестояния в 2019 году и чем примечательно это время

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
22 декабря день зимнего солнцестояния
22 декабря день зимнего солнцестояния
Фото: Pexels

Близится самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния 2019. Что он означает, как ведет себя солнце, и почему это самый маленький день в году, читайте в нашей статье.

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День зимнего солнцестояния: дата в 2019 году

Раз в год наступает самый короткий день в году, причем, это может происходить в разные даты. Обычно день зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. Но перед високосным годом эта дата смещается на один день. Итак, день зимнего солнцестояния в 2019 году приходится на 22 декабря, воскресенье.

Что происходит в день зимнего солнцестояния

  • В полдень Солнце поднимается над горизонтом на минимальную высоту.
  • Также в этот день Солнце находится на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора.
  • Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца составляет 23°26'
  • День зимнего солнцестояния – самый короткий, а ночь – самая продолжительная в году.
  • Световой день длится всего 8 часов 4 минуты, что составляет 1/3 часть суток.
  • С этого момента, день начинает увеличиваться, а ночь, наоборот – уменьшаться.
  • Момент зимнего солнцестояния – это начало астрономической зимы.
  • День зимнего солнцестояния для северного полушария на полюсе – середина полярной ночи.
  • В культуре многих народов День зимнего солнцестояния символизирует возрождение богов, жизни и природы, к нему приурочены многие праздники.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

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