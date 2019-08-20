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День знаний 2019: дата, история и традиции

Узнайте, как празднуют День знаний в Украине в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
День знаний 2019 - дата, история и традиции
День знаний 2019 - дата, история и традиции
Фото: pexels.com

1 сентября в Украине отмечают День знаний — это праздник, который совпадает с началом учебного года.

Смотрите видео: в Житомире родители требуют экологического воспитания в школах

Первоклассники также в этот день отмечают праздник Первого звонка. 

День знаний — дата

1 сентября стало Днем знаний не так давно. В бывшем СССР в середине 1930-х годов не было точной даты начала учебного года. 1 сентября в 2019 году — воскресенье, поэтому День знаний могут провести в понедельник, 2 сентября, как и в 2013 году. Но обратите внимание, что администрация школы вправе сама решать вопрос переноса праздника Дня знаний на понедельник, 2 сентября.

День знаний — история

День знаний — это постсоветский праздник. В 1935 1 сентября стало единой датой начала учебного года во всех школах Советского Союза. В 1939 году 1 сентября гитлеровская Германия развязывает Вторую мировую войну, и антивоенное значение этой даты усиливается. В СРСР "государственным" днем она стала в лишь 1984 году.

В 2018 году в Украине стартовал проект "Новая украинская школа", который призван изменить подход к обучению. Сегодня многие украинские школы отказались от проведения традиционных школьных линеек 1 сентября,заменяя их другими мероприятиями для школьников и родителей. Поэтому школам нужно учитывать запросы и пожелания родителей, школьников и общественности, чтобы изменить программу празднования.

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Интересно, что в в июне 2019 года президент Владимир Зеленский отменил указ Леонида Кучмы 1995 года об обязательной школьной форме.

День знаний — традиции

Традиционно в День знаний 1 сентября или в ближайший рабочий день, если праздник выпадает на выходные, в школах проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года. 1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с началом учебного года.

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, или устраивают линейки только для первого курса. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы и после которого обычно решаются организационные вопросы – иногда выдача учебников, для первоклассников определяют места за партами, и на этом учебный день заканчивается.

День знаний — традиции других стран

Канада

В Канаде 1 сентября дети не идут в школу, колледж или университет – они празднуют вместе с родителями не День Знаний, а последние дни лета. Первый понедельник сентября называется Днем труда – Labor Day и считается официальным закрытием летнего сезона. Обычно жители Торонто семьями едут за город на уикенд или же собираются на барбекю в соседнем парке. А школа для всех стартует на следующий день, в первый вторник сентября.

Узнайте больше о празднике Первого звонка
Узнайте больше о празднике Первого звонка
Фото: pexels.com

Германия

В Германии такого государственного праздника нет. Начало занятий в школах и университетах имеют разную дату, обычно в середине осени. Немецкие первоклассники приходят в школу не с цветами, а с большим разноцветным пакетом. Этой традиции почти 150 лет. Накануне первого дня в школе дети мастерят конусообразный пакет, в который родители кладут сладости и необходимые для учебы вещи; уже сидя за партой, первоклашки могут развернуть яркий школьный подарок и посмотреть, чем интересным его наполнили родители.

Напомним, что ранее мы писали о том, во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября

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