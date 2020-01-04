До какого числа носят вечерю на Рождество

Когда положено носить вечерю на Рождество кумовьям от крестников

Вечеря на Рождество Фото: Depositphotos

В канун Рождества 2020 проводится важный добрый христианский ритуал – вечеря для кумовьев. Когда правильно нести вечерю крестным родителям, до какого числа нужно успеть посетить кумовьев и принести им угощения, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, сколько украинцы тратят на Рождество:

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Праздничная вечеря: народные традиции

Рождество Христово мы празднуем 7 января. Это один из самых радостных христианских праздников, который принято отмечать в кругу самых родных и близких людей. Помимо родных отца и матери, у православных издавна почитались и крестные родители.

Накануне, 6 января, отмечается сочельник. В этот день по традиции соблюдается строгий пост до самого вечера. И лишь после восхода первой звезды семья может собраться за столом и приступать к вечерней трапезе, которая состоит из 12 постных блюд.

Рождественская вечеря Фото: Depositphotos

Но перед тем, как сесть за стол, дети проведывают своих крестных родителей и несут им праздничную вечерю. Главное угощение рождественской вечери – это кутья. Еще нужно взять с собой выпечку – хлеб, булки, пироги или печенье. Собирая корзинку для кумовьев, в нее кладут также различные холодные мясные закуски, сыр, фрукты, конфеты – на свое усмотрение.

До какого числа носят вечерю на Рождество

Носить вечерю кумовьям следует в Святой вечер, 6 января. Но бывает так, что за один вечер сложно прийти в гости к крестному отцу, а затем к крестной матери, к примеру, потому что они далеко живут. Тогда отнести вечерю крестники могут на следующий день, 7 января. Нет строгих ограничений этого ритуала.

Вручая вечерю крестным, дети при этом должны сказать: "Добрый вечер, Святой вечер! Отец с мамой вечерю вам передали!" А крестные взамен угощения одаривают своих крестников сладостями, подарками и деньгами. Такая добрая традиция считается хорошей приметой, обещающей удачу и благополучие в новом году.

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