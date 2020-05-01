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Эффектные картинки и поздравления с 1 Мая: проза, стихи, смс, открытки

Поздравьте с 1 Мая родных и друзей: адресуйте им яркие картинки, добрые пожелания, открытки и стихи

Ольга Козачок
Сегодня, 05:20

День 1 Мая – это праздник тепла, добра, солнца, мира и труда. Обязательно поздравьте с Первомаем своих родных и близких людей.

Яркие картинки и поздравления с 1 Мая
Яркие картинки и поздравления с 1 Мая
Фото: Pexels

И хоть в 2020 году на майские праздники из-за коронавируса и объявленным в связи с ним карантином, который продлили до 11 мая, у вас не получится выбраться на традиционную маевку, организовать пикник и встретиться многими друзьями, вы можете поздравить их, отправив замечательные стихи и симпатичные картинки. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас подборку красивых фото, открыток и картинок, а также стихов и поздравлений с 1 Мая.

Доброе пожелание в день 1 Мая

***

С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Мира, счастья, красоты,
Пусть сбываются мечты!

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С 1 Мая: поздравления в прозе коллегам

***

В день 1 Мая хочу пожелать весеннего тепла, неугасимого энтузиазма, много ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть дни Первомая пройдут в бодром и веселом настроении, с надеждой на лучшее. Здоровья, счастья, любви и процветания!

С 1 Мая: картинки и открытки
Фото: bonnycards, Pexels
С 1 Мая: картинки и открытки
Фото: bonnycards, Pexels
С 1 Мая: картинки и открытки
Фото: bonnycards, Pexels
С 1 Мая: картинки и открытки
Фото: bonnycards, Pexels
С 1 Мая: картинки и открытки
Фото: bonnycards, Pexels
С 1 Мая: картинки и открытки
Фото: bonnycards, Pexels
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Короткое смс с 1 Мая

***

С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением!

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С 1 Мая: короткие стихи

***

1 Мая радость принесет,
И счастье в каждый дом пускай войдет.
Здоровья крепкого желаю и удачи,
Добра и радости побольше вам в придачу!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Прикольные поздравления с 1 Мая своими словами

***

С праздником всех трудолюбивых, с Днем труда! Пусть любое ваше дело завершается неизменным успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, креативьте, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, дерзайте и достигайте! Желаю больше светлых дней и меньше разочарований!

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Милые поздравления с 1 Мая в стихах

***

Всех в день весенний с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,
А отдых – продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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