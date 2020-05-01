Эффектные картинки и поздравления с 1 Мая: проза, стихи, смс, открытки

Поздравьте с 1 Мая родных и друзей: адресуйте им яркие картинки, добрые пожелания, открытки и стихи

День 1 Мая – это праздник тепла, добра, солнца, мира и труда. Обязательно поздравьте с Первомаем своих родных и близких людей.

Яркие картинки и поздравления с 1 Мая Фото: Pexels

И хоть в 2020 году на майские праздники из-за коронавируса и объявленным в связи с ним карантином, который продлили до 11 мая, у вас не получится выбраться на традиционную маевку, организовать пикник и встретиться многими друзьями, вы можете поздравить их, отправив замечательные стихи и симпатичные картинки. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас подборку красивых фото, открыток и картинок, а также стихов и поздравлений с 1 Мая.

Доброе пожелание в день 1 Мая

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С Первомаем поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Мира, счастья, красоты,

Пусть сбываются мечты!

С 1 Мая: поздравления в прозе коллегам

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В день 1 Мая хочу пожелать весеннего тепла, неугасимого энтузиазма, много ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть дни Первомая пройдут в бодром и веселом настроении, с надеждой на лучшее. Здоровья, счастья, любви и процветания!

С 1 Мая: картинки и открытки Фото: bonnycards, Pexels С 1 Мая: картинки и открытки Фото: bonnycards, Pexels С 1 Мая: картинки и открытки Фото: bonnycards, Pexels С 1 Мая: картинки и открытки Фото: bonnycards, Pexels С 1 Мая: картинки и открытки Фото: bonnycards, Pexels С 1 Мая: картинки и открытки Фото: bonnycards, Pexels 1/6

Короткое смс с 1 Мая

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С Первомаем, с Днем труда,

С праздником весенним!

Жизнь пусть радует всегда

Ярким настроением!

С 1 Мая: короткие стихи

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1 Мая радость принесет,

И счастье в каждый дом пускай войдет.

Здоровья крепкого желаю и удачи,

Добра и радости побольше вам в придачу!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Прикольные поздравления с 1 Мая своими словами

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С праздником всех трудолюбивых, с Днем труда! Пусть любое ваше дело завершается неизменным успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, креативьте, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, дерзайте и достигайте! Желаю больше светлых дней и меньше разочарований!

Милые поздравления с 1 Мая в стихах

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Всех в день весенний с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.



Пускай полезным будет труд,

А отдых – продуктивным.

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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