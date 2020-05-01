Эффектные картинки и поздравления с 1 Мая: проза, стихи, смс, открытки
Поздравьте с 1 Мая родных и друзей: адресуйте им яркие картинки, добрые пожелания, открытки и стихи
День 1 Мая – это праздник тепла, добра, солнца, мира и труда. Обязательно поздравьте с Первомаем своих родных и близких людей.
И хоть в 2020 году на майские праздники из-за коронавируса и объявленным в связи с ним карантином, который продлили до 11 мая, у вас не получится выбраться на традиционную маевку, организовать пикник и встретиться многими друзьями, вы можете поздравить их, отправив замечательные стихи и симпатичные картинки. Сегодня.Lifestyle подготовил для вас подборку красивых фото, открыток и картинок, а также стихов и поздравлений с 1 Мая.
Доброе пожелание в день 1 Мая
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С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Мира, счастья, красоты,
Пусть сбываются мечты!
С 1 Мая: поздравления в прозе коллегам
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В день 1 Мая хочу пожелать весеннего тепла, неугасимого энтузиазма, много ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть дни Первомая пройдут в бодром и веселом настроении, с надеждой на лучшее. Здоровья, счастья, любви и процветания!
Короткое смс с 1 Мая
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С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением!
С 1 Мая: короткие стихи
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1 Мая радость принесет,
И счастье в каждый дом пускай войдет.
Здоровья крепкого желаю и удачи,
Добра и радости побольше вам в придачу!
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
Прикольные поздравления с 1 Мая своими словами
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С праздником всех трудолюбивых, с Днем труда! Пусть любое ваше дело завершается неизменным успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, креативьте, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, дерзайте и достигайте! Желаю больше светлых дней и меньше разочарований!
Милые поздравления с 1 Мая в стихах
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Всех в день весенний с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.
Пускай полезным будет труд,
А отдых – продуктивным.
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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