Эффектные картинки и поздравления с Днем зимнего солнцестояния
В День зимнего солнцестояния отправляйте лучшие поздравления в прозе, картинках и стихах
Сегодня, 22 декабря, наступил самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния. Этот день издавна был окутан мистикой, колдовством и магией, ведь ночь в два раза длиннее солнечного времени суток. Пожелайте друг другу в этот таинственный день побольше света и тепла в душе, надежды на перемены к лучшему. Вот увидите – ваши пожелания обязательно сбудутся! А мы подготовили для вас самые красивые, добрые и милые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в картинках, прозе и стихах.
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Философское поздравление в стихах в День зимнего солнцестояния
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Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонна и длинна,
День зимнего солнцестояния
Отметит вся наша страна.
Я вам желаю в день волшебный,
Чтобы сбылись ваши мечты,
Чтоб этой ночью бесконечной
Вы достучались до звезды.
Лучшее поздравление с Днем зимнего солнцестояния в прозе
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В день зимнего солнцестояния пусть сбываются самые потаенные желания! Пусть не покидает тебя надежда на лучшее, ведь даже самый короткий день в году находит силы, чтобы возродиться и окрепнуть, с каждым разом становясь все больше и ярче!
Радостные пожелания в стихах в День зимнего солнцестояния
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В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.
Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
И всегда держись.
В день волшебный этот
Сбудутся мечтанья.
Пожелаю нынче
Только процветания.
Красивое поздравление с Днем зимнего солнцестояния 2019 своими словами
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Поздравляю с Днем зимнего солнцестояния! Пусть самая длинная ночь окажется самой счастливой. Пусть она принесет тебе магию любви, сбывающиеся желания и сказочные сны! С этого дня начинается возрождение к новой жизни, наполненное надеждой и верой в лучшее – так и знай!
Милые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах
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Ночь сегодня долго длится,
Сладкий сон пускай приснится,
Хоть коротким будет день,
Но трудиться нам не лень!
Пусть сегодня всем везет,
Улыбайтесь круглый год,
Уходи печаль и грусть,
День приятным будет пусть!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.
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