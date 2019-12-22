Эффектные картинки и поздравления с Днем зимнего солнцестояния

В День зимнего солнцестояния отправляйте лучшие поздравления в прозе, картинках и стихах

С Днем зимнего солнцестояния: поздравления и картинки Фото: Pexels

Сегодня, 22 декабря, наступил самый короткий день в году – день зимнего солнцестояния. Этот день издавна был окутан мистикой, колдовством и магией, ведь ночь в два раза длиннее солнечного времени суток. Пожелайте друг другу в этот таинственный день побольше света и тепла в душе, надежды на перемены к лучшему. Вот увидите – ваши пожелания обязательно сбудутся! А мы подготовили для вас самые красивые, добрые и милые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в картинках, прозе и стихах.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Философское поздравление в стихах в День зимнего солнцестояния

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Сегодня день короткий самый,

А ночь бездонна и длинна,

День зимнего солнцестояния

Отметит вся наша страна.



Я вам желаю в день волшебный,

Чтобы сбылись ваши мечты,

Чтоб этой ночью бесконечной

Вы достучались до звезды.

День зимнего солнцестояния: поздравления и картинки Фото: Pexels

Лучшее поздравление с Днем зимнего солнцестояния в прозе

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В день зимнего солнцестояния пусть сбываются самые потаенные желания! Пусть не покидает тебя надежда на лучшее, ведь даже самый короткий день в году находит силы, чтобы возродиться и окрепнуть, с каждым разом становясь все больше и ярче!

Поздравления и картинки в День зимнего солнцестояния Фото: Pexels

Радостные пожелания в стихах в День зимнего солнцестояния

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В день солнцестояния

Я желаю счастья,

Чтоб ушли все беды,

Горести, ненастья.



Солнце пусть осветит

Позитивом жизнь,

Ты не падай духом

И всегда держись.



В день волшебный этот

Сбудутся мечтанья.

Пожелаю нынче

Только процветания.

День зимнего солнцестояния: картинки и стихи Фото: Pexels

Красивое поздравление с Днем зимнего солнцестояния 2019 своими словами

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Поздравляю с Днем зимнего солнцестояния! Пусть самая длинная ночь окажется самой счастливой. Пусть она принесет тебе магию любви, сбывающиеся желания и сказочные сны! С этого дня начинается возрождение к новой жизни, наполненное надеждой и верой в лучшее – так и знай!

С Днем зимнего солнцестояния Фото: Pexels

Милые поздравления с Днем зимнего солнцестояния в стихах

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Ночь сегодня долго длится,

Сладкий сон пускай приснится,

Хоть коротким будет день,

Но трудиться нам не лень!



Пусть сегодня всем везет,

Улыбайтесь круглый год,

Уходи печаль и грусть,

День приятным будет пусть!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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