Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Отправляйте красивые открытки, поздравления и стихи в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы близким людям

Вот и настал светлый и знаменательный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, который православные ежегодно отмечают 7 апреля. Этот день знаменует радостное известие Деве Марии от архангела Гавриила о скором появлении на свет Спасителя.

Пусть тревоги и неприятности, которые подстерегают людей из-за эпидемии и распространения страшной болезни по всему миру, не омрачают светлый праздник Благовещения. Пусть этот день будет наполнен радостными известиями. Обязательно поднимите настроение своим близким, семьям, родным и любимым людям и отправьте им красивые и добрые открытки с днем Благовещения Пресвятой Богородицы.

С Благовещением Пресвятой Богородицы: открытки и поздравления Фото: Depositphotos

Милые поздравления с Благовещением в стихах

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С благою вестью голубь белый

Парит и кружит в небесах,

Вам в Благовещение желаю

Чтобы была душа чиста.



Чтоб вера вас не покидала,

Смиренье в сердце чтоб жило,

Благословение Господне

Всегда по жизни вас вело.

С Благовещением: поздравления в прозе

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю добра и светлых помыслов, несказанного счастья и неземной энергии, тепла для вашего сердца и полную чашу благ для семейного очага.

Смотрите видео, как верующие восточного обряда отмечают Благовещение:

Светлое Благовещение: поздравления в праздник

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С Благовещеньем вас поздравляю

И желаю вам много добра.

В жизни счастья, конечно, желаю,

Ну а в доме, уюта, тепла.



Будет светлой пусть ваша дорога

И поменьше обрывов в пути.

Я желаю вам радостей много

И преград никаких не найти!

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С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы

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Поздравляю с Благовещением. Желаю Божьего благословения, добра, радости, счастья, здоровья и благополучия. Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пускай в дом заходят только благие вести!

Добрые пожелания в стихах в праздник Благовещения

***

Пусть вести благие,

Вам праздник несет.

Пусть ваше семейство

Здоровьем цветет.



Спокойствия, мира,

Достатка, добра.

Уютом квартира,

Пусть будет полна.



Всех благ вам желаю,

Любви и тепла.

От души поздравляю,

С Благовещеньем я!

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