Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

Оригинальные открытки и поздравления с Вербным воскресеньем 2020 для родных, друзей и близких

Близится красивый и радостный весенний праздник – Вербное воскресенье, которое наступит 12 апреля, ровно за неделю до светлой Пасхи.

Яркие открытки с Вербным воскресеньем Фото: Pexels

В связи с объявленным карантином далеко не у всех получится отправиться в лес или на берег реки за вербовыми веточками – символом праздника. Специально для вас Сегодня.Lifestyle подготовили красивые поздравительные открытки с Вербным воскресеньем, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, подружкам, коллегам и знакомым. Поднимите им настроение и пожелайте здоровья в этот праздник!

Вербное воскресенье: поздравления в стихах

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем!

Пусть у вас все будет хорошо!

Чтобы этот светлый день весенний

К вам с теплом и радостью пришел!

Смотрите видео о традициях, связанных с Вербным воскресеньем:

С Вербным воскресеньем: поздравление своими словами

***

В Вербное воскресенье пусть уйдут из вашей жизни грусть и смятение, а придут в дом здоровье, мир, добро, удача и достаток.

Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru 1/5

Добрые пожелания в Вербное воскресенье 2020

***

Воскресенье Вербное

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше.

Если веришь сердцем –

То Господь услышит!

С Вербным воскресеньем: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть крепкие веточки вербы дадут тебе силу, наполнят здравием, подарят бодрость и счастье!

Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

***

Пусть дом хранит от бед всегда,

Букетик вербы освященной.

Здоровой будет вся семья,

Счастливой, крепкой, защищенной!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться