Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

Оригинальные открытки и поздравления с Вербным воскресеньем 2020 для родных, друзей и близких

Ольга Козачок
Сегодня, 15:00

Близится красивый и радостный весенний праздник – Вербное воскресенье, которое наступит 12 апреля, ровно за неделю до светлой Пасхи.

Яркие открытки с Вербным воскресеньем
Яркие открытки с Вербным воскресеньем
Фото: Pexels

В связи с объявленным карантином далеко не у всех получится отправиться в лес или на берег реки за вербовыми веточками – символом праздника. Специально для вас Сегодня.Lifestyle подготовили красивые поздравительные открытки с Вербным воскресеньем, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, подружкам, коллегам и знакомым. Поднимите им настроение и пожелайте здоровья в этот праздник!

Читайте также:
Вербное воскресенье: традиции и приметы праздника

Вербное воскресенье: поздравления в стихах

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!

Смотрите видео о традициях, связанных с Вербным воскресеньем:

С Вербным воскресеньем: поздравление своими словами

***

В Вербное воскресенье пусть уйдут из вашей жизни грусть и смятение, а придут в дом здоровье, мир, добро, удача и достаток.

Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания
Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru
Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания
Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru
Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания
Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru
Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания
Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru
Как эффектно поздравить с Вербным воскресеньем: открытки и пожелания
Фото: kartinki.org, kartinkiprazdnik.ru
1/5

Добрые пожелания в Вербное воскресенье 2020

***

Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше.
Если веришь сердцем –
То Господь услышит!

Читайте также:
Вербная неделя 2020: милые картинки и добрые поздравления

С Вербным воскресеньем: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть крепкие веточки вербы дадут тебе силу, наполнят здравием, подарят бодрость и счастье!

Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

***

Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Лазарева суббота: история, традиции и особенности дня Вербное воскресенье: традиции и приметы праздника Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник
праздники открытки поздравления Вербное воскресенье картинки верба церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Алла Костромічева вперше показала чоловіка: не красень
Алла Костромічева вперше показала чоловіка: не красень
Махідевран показала свою реальну сім'ю
Махідевран показала свою реальну сім'ю
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы
В инвалидном кресле: Николаев взволновал сеть фото из больницы

Популярные статьи

Сегодня, 14:25Fun

Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 07:20Food

Cалаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов с майонезом

Вчера, 14:59Fun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 11:07Fun

"И я на этом не остановлюсь": топ-модель на карантине поправилась на 15 кг, видео

Вчера, 10:42Психология

Как избавиться от стресса: полезные советы о медитации

Вчера, 10:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

9 апреляWellness

Грибок кожи и ногтей: лучшие средства народной медицины

9 апреляFun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

9 апреляШоу-бизнес

Известная 25-летняя певица найдена мертвой в своем доме

9 апреляСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

9 апреляАктуально

Цитрус представил телефон № 1 в Украине — новая линейка realme уже в продаже

9 апреляFood

Как приготовить сырные палочки во фритюре

9 апреляПсихология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

9 апреляFood

Цикорий: польза и вред для здоровья

9 апреляFood

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

Новости партнеров

Как с помощью соли вытянуть из курицы всю
Как с помощью соли вытянуть из курицы всю "химию"
Улюблена дочка Сулеймана з
Улюблена дочка Сулеймана з "Величне століття" показала свою сім'ю
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово