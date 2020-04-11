Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи
Оригинальные открытки и поздравления с Вербным воскресеньем 2020 для родных, друзей и близких
Близится красивый и радостный весенний праздник – Вербное воскресенье, которое наступит 12 апреля, ровно за неделю до светлой Пасхи.
В связи с объявленным карантином далеко не у всех получится отправиться в лес или на берег реки за вербовыми веточками – символом праздника. Специально для вас Сегодня.Lifestyle подготовили красивые поздравительные открытки с Вербным воскресеньем, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, подружкам, коллегам и знакомым. Поднимите им настроение и пожелайте здоровья в этот праздник!
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Вербное воскресенье: поздравления в стихах
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Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!
Смотрите видео о традициях, связанных с Вербным воскресеньем:
С Вербным воскресеньем: поздравление своими словами
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В Вербное воскресенье пусть уйдут из вашей жизни грусть и смятение, а придут в дом здоровье, мир, добро, удача и достаток.
Добрые пожелания в Вербное воскресенье 2020
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Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше.
Если веришь сердцем –
То Господь услышит!
С Вербным воскресеньем: поздравления в прозе
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть крепкие веточки вербы дадут тебе силу, наполнят здравием, подарят бодрость и счастье!
Красивые поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
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Пусть дом хранит от бед всегда,
Букетик вербы освященной.
Здоровой будет вся семья,
Счастливой, крепкой, защищенной!
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