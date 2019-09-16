Еврейский Новый год 2019: дата, история и традиции

Узнайте, когда начинается и как празднуется Еврейский Новый год Рош ха-Шана в 2019 году

В конце сентября начинается Еврейский Новый год Фото: Depositphotos

Еврейский Новый год или Рош ха-Шана – значимый праздник иудеев, который традиционно отмечается осенью и длится два дня подряд. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре. О дате, истории и традициях Рош ха-Шана узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отмечается иудейский Новый год в Умани:





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Когда наступит Еврейский Новый год в 2019 году

День Нового года Рош ха-Шана зависит от лунного календаря. Он ежегодно наступает в момент новолуния седьмого месяца тишрей по еврейскому календарю и приходится на его 1-е число. Обычно это конец сентября или начало октября привычного нам григорианского календаря.

В 2019 году Рош ха-Шана выпадает на вечер 29 сентября. В этот раз евреи отмечают юбилейный 5780 Новый год. Он будет праздноваться два дня, до вечера 1 октября.

История и значение Рош ха-Шана

Евреи верят, что Рош ха-Шана связан со многими значимыми событиями: в этот день Бог создал Адама и Еву. Первые люди нарушили запрет не есть плоды от дерева познания добра и зла и были изгнаны из рая. Также в этот день Ной вышел из своего ковчега. А еще была послана беременность прародительнице еврейского народа Саре.

В еврейском Священном Писании Танахе первым месяцем года указан весенний месяц авив (нисан) – это период, когда евреи вышли из Египта. А вот Новый год празднуется не в первый, а в седьмой месяц, и этот период называется "днем священного собрания".

После дня еврейского Нового года наступят десять дней молитв и раскаяния – "Дни трепета", которые завершатся очередным праздником Йом-Киппуром – днем поста, покаяния и отпущения грехов.

Еврейский Новый год – традиции праздника

Считается, что на Новый год Творец судит весь мир и принимает решение, кто достоин жить в течение следующего года. А потому евреи держат духовный отчет за свои поступки, слова и помыслы за прошедший год, каются и молятся, чтобы благоприятно повлиять на решение Бога.

В дни Рош ха-Шана евреи не работают, трубят в бараний шофар, совершают ритуальные жертвоприношения, собираются за праздничным столом и проводят ритуальную трапезу. На Новый год иудеи приветствуют друг друга и желают быть вписанным в "Книгу жизни", что означает благополучие в течение всего года. А чтобы наступающий год был добрым и сладким, принято обмакивать хлеб в мед, и угощаться медовыми яблоками.

На массовое празднование Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов ежегодно приезжают в украинский город Умань. Дело в том, что в Умани находится святыня еврейского народа. Здесь похоронен цадик Раби Нахман из Брацлава – правнук основателя хасидизма. Его прадед – Исраэль Баал-Шем-Тов в XVIII веке организовал религиозное течение, в основе которого лежит эмоциональное познание Бога. И многие хасиды уверены, что если встретить Новый Год на его могиле, то и весь год будет счастливым.

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