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Еврейский Новый год 2019: традиции, обычаи и что нельзя делать

"Сегодня" пишет, как правильно провести праздник Рош ха-Шана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:16
С 29 сентября по 1 октября евреи отмечают Новый год
С 29 сентября по 1 октября евреи отмечают Новый год
Фото: Depositphotos

Праздник Рош Ха-Шана, или Новый год по иудейскому календарю (5780-й по счету) евреи всего мира отмечают с 29 сентября по 1 октября. В этот период во всем соблюдать умеренность – желательно не спать днем, оказаться от курения, также принято отказываться от супружеской близости.

Как провести еврейский Новый год 2019

С Рош ха-Шана у иудеев начинаются десять дней молитв и раскаяния, именуемые "Дни трепета" или "Десять дней раскаяния". Заканчиваются они еще одним праздником – Йом-Киппуром ("День искупления", "Судный день", "день Всепрощения").

Смотрите видео: как Новый год отмечают в других религиях

Иудеи верят, что в эти дни на небесах выносится решение: кому – жить, а кому – умереть. А натолкнуть творца на верное решение они пытаются молитвами, в основном наполненными самоанализом и покаянием. Верующий, по сути, отдает духовный отчет за все свои слова, мысли и поступки за прошедший год, принимая решение, как исправить допущенные ошибки.

Рош ха-Шана: обряды и традиции

Символом этого праздника является шофар – древнейший инструмент из рога старого барана. Тора называет Рош ха-Шана "Днем трубного гласа" – каждый иудей обязан слушать звуки шофара, в который трубят, призывая к покаянию и исправлению своих ошибок. Даже само слово "шофар" переводится как "улучшение". Во время празднования Нового года используются три звука шофара: долгий непрерывный (ткия), с тремя перерывами (шварим) и рыдающий с девятью паузами (труа). Эти звуки должны заставить людей "проснуться от сна", проанализировать свои поступки и искренне раскаяться в грехах, чтобы в Йом Кипур Всевышний мог простить провинившихся и записать их в Книгу Жизни. Шофар в синагогах звучит по сто раз в каждый из двух дней праздника.

Обряд Ташлих

Традиции предписывают в первый день Рош ха-Шана после полудня и до наступления вечера совершать обряд Ташлих. Все происходит возле воды – символа милосердия (желательно, чтобы это был водоем с рыбой, который символизирует плодовитость и жизненные силы). На берегу читают специальные молитвы, отряхивают над водой полы одежды и выбрасывают в нее из карманов крошки, как бы избавляясь от грехов, совершенных в прошедшем году.

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А еще для верующих обязательным считается посещение могил праведников, чтобы заручиться их помощью в дни Божественного суда.

Что можно, а что нельзя подавать на стол

  • Нельзя подавать на стол горькую и кислую пищу, чтобы в наступающем году не было горестей и бед. Также лучше не есть орехи (числовое значение слова "орех" на иврите равно числовому значению слова "грех").
  • На столах обязательно должны быть определенные продукты: круглой формы хлеб, символизирующий цельность еврейского народа, традиционная хала (символ жизни), которую, макают в мед (символ удовольствия) и соль (символ богатства), яблоко, дольки которого едят с медом, желая друг другу не менее сладкого года.
  • Традиционным фруктом считается гранат. Но в регионах, где гранаты не росли, их заменяли яблоками.
  • Чтобы привлечь удачу в финансовом плане, нужно нарезать кружками морковь, напоминающую золотые монеты.

В праздник нужно как можно больше времени уделять молитве, изучению Торы и чтению псалмов. Словом, поступать так, как сказано в псалмах Давида: "Служите Господу в боязни и веселитесь, содрогаясь от страха".

Стоит отметить, что раньше мы уже сообщали о новогодних традициях в различных странах мира. Больше о том, как в Умани готовятся к празднованию еврейского Нового года, читайте в лонгриде на сайте "Сегодня": "Государство одной улицы" .

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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