Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс
Сегодня наступает еврейский Новый год: отправляйте поздравления с Рош ха-Шана в картинках, стихах, смс и открытках
Сегодня вечером, 29 сентября, на заходе солнца иудеи отмечают Еврейский Новый год или Рош ха-Шана. Этот значимый праздник традиционно длится два дня подряд, до вечера 1 октября. Считается, что в этот период Всевышний вершит суд над людьми, предопределяя судьбы и события всего следующего года. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре.
Смотрите видео, как отмечается иудейский Новый год в Умани:
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Обязательно поздравьте с этим знаменательным и радостным праздником всех друзей и знакомых, кто отмечает Рош ха-Шана, пожелайте им добра и благополучия. А мы подготовили для вас красивые, добрые, прикольные, милые поздравления и пожелания в стихах, прозе, картинках, открытках, смс.
Красивые поздравления с Рош ха-Шана в стихах
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Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом
Я поздравляю вас от всей души, друзья.
Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,
Да так, чтоб он капал аж через края!
Желаю счастья вам, здоровья и удачи,
Желаю долгих лет, везенья и любви,
Шана това! Не будет пусть иначе,
Пусть будет все прекрасно впереди!
Рош ха-Шана: красивые поздравления с Новым годом в прозе
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Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового, счастливого, радостного и плодородного года, творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!
Радостные поздравления с Новым годом Рош ха-Шана
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Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
Лучшие пожелания в Новый год Рош ха-Шана своими словами
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В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного нового года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.
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