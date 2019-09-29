Еврейский Новый год: поздравления в прозе, стихах, картинках и смс

Сегодня наступает еврейский Новый год: отправляйте поздравления с Рош ха-Шана в картинках, стихах, смс и открытках

Поздравления с еврейским Новым годом Фото: Depositphotos

Сегодня вечером, 29 сентября, на заходе солнца иудеи отмечают Еврейский Новый год или Рош ха-Шана. Этот значимый праздник традиционно длится два дня подряд, до вечера 1 октября. Считается, что в этот период Всевышний вершит суд над людьми, предопределяя судьбы и события всего следующего года. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре.

Смотрите видео, как отмечается иудейский Новый год в Умани:





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Обязательно поздравьте с этим знаменательным и радостным праздником всех друзей и знакомых, кто отмечает Рош ха-Шана, пожелайте им добра и благополучия. А мы подготовили для вас красивые, добрые, прикольные, милые поздравления и пожелания в стихах, прозе, картинках, открытках, смс.

Красивые поздравления с Рош ха-Шана в стихах

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Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом

Я поздравляю вас от всей души, друзья.

Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,

Да так, чтоб он капал аж через края!



Желаю счастья вам, здоровья и удачи,

Желаю долгих лет, везенья и любви,

Шана това! Не будет пусть иначе,

Пусть будет все прекрасно впереди!

Поздравительные открытки и стихи Фото: Depositphotos

Рош ха-Шана: красивые поздравления с Новым годом в прозе

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Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового, счастливого, радостного и плодородного года, творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

Красивые открытки в праздник Фото: Depositphotos

Радостные поздравления с Новым годом Рош ха-Шана

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Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.



Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

Поздравления в картинках и стихах Фото: Depositphotos

Лучшие пожелания в Новый год Рош ха-Шана своими словами

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В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного нового года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в октябре 2019 по дням.

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