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Гадания на день зимнего солнцестояния 22 декабря 2019: как узнать имя суженого

Лучшие гадания на день зимнего солнцестояния: как погадать на жениха и на удачу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Лучшие гадания на день зимнего солнцестояния: как погадать на жениха и на удачу
Лучшие гадания на день зимнего солнцестояния: как погадать на жениха и на удачу
Фото: Pexels

22 декабря в 6:19 по Киеву начался день зимнего солнцестояния.

День в истории: зимнее солнцестояние – видео

В культуре многих народов на основе зимнего солнцестояния были созданы циклические календари. В день зимнего солнцестояния у славян отмечался народный праздник Коляда. У западных христиан, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется католическое Рождество.

У православных христиан, живущих по юлианскому календарю, дата Рождества когда-то также совпадала с зимним солнцестоянием, но спустя две тысячи лет она сместилась на полмесяца позже.

После зимнего солнцестояния или Карачуна — самого короткого дня и длинной ночи в году — наступает астрономическая зима. Каждый последующий день станет чуточку длиннее.

Зимнее солнцестояние, начиная с доисторических времен, многие народы отмечали как рождение Солнца и новый год.

Во многих культурах празднование дня зимнего солнцестояния связано с проведением различных обрядов, ритуалов и гаданий.

Гадания на день зимнего солнцестояния

Гадание на суженого пользуется особой популярностью среди молодых девушек. Так, например, перед тем как лечь спать, возьмите произвольное число небольших листочков и напишите на каждом по одному мужскому имени. Имена можно выбрать любые.

Перемешайте листочки тщательно и положите под свою подушку на ночь. Затем произнесите слова: "Кто полюбит, тот приснись. Милый, мне во сне явись. Я тебя все время жду, пирожками угощу".

Утром, перед тем, как встать с кровати, выберите одну из бумажек наугад. Ваша судьба будет связана с тем, чьё имя окажется на листочке.

Гадания зимнего солнцестояния дают точные результаты, хорошо подходит гадание на Таро. Особенно эффективны гадания на любовь в день зимнего солнцестояния.

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Также можно взять семена и закопать в горшок, если появлялись ростки до Нового года, то год будет урожайным 100%. После того, как наступит весна, нужно пересадить это растение в землю.

День зимнего солнцестояния: что нужно делать

  • Медитировать.

Медитация помогает очиститься от негатива и построить планы на будущий год. Список лучше подготовить заранее и представить себе исполнение желаний.

  • Загадывать желания

Желания можно загадывать спонтанно.

  • Делать генеральную уборку

Для того чтобы впустить что-то хорошее в свою жизнь, надо сначала избавиться от ненужного, мешающего. Обязательно нужно выкинуть старые вещи.

  • Отпустить прошлое

Для этого на закате выйти на улицу или широко раскрыть окно. Взять ручку и листок бумаги и, пока солнце уходит за горизонт, записать все негативное, что происходило в году. Бумагу с записями надо сжечь и оставить догорать перед солнцем, что садится.

  • Провести праздничный ужин в кругу семьи

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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