Гадания на Ивана Купала 2019: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Узнайте, как на Ивана Купала погадать на судьбу, на любовь и на суженого

Гадания на Ивана Купала Фото: Pixabay

Праздник Ивана Купала наступит в ночь с 6 на 7 июля. Именно это время с давних пор считается самым верным и удачным для различного рода гаданий, а произнесенные заговоры и задуманные желания на Ивана Купала обязательно сбываются.

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В это время даже цветы и травы приобретают настоящую магическую силу и целебные свойства. А взаимодействие энергий солнца, огня и воды дает людям возможность найти ответы на интересующие вопросы. Именно в ночь на Ивана Купала цветет папоротник, что дано увидеть далеко не каждому. Но тот, кому посчастливится найти и сорвать этот волшебный цветок, обретет дар видеть спрятанные клады и даже угадывать будущее. А еще на Ивана Купала у вас есть возможность погадать и узнать свою судьбу.

Как гадать на Ивана Купала у костра

В ночь на Ивана Купала люди разводят высокий праздничный костер, а затем прыгает через него, чтобы очиститься, оздоровиться и даже погадать. Влюбленные пары держатся за руки. Суть гадания заключается в том, чтобы прыгнуть, не разъединив рук с любимым. В этом случае влюбленных ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

Гадание в ночь на Ивана Купала по венку

В день Ивана Купала девушки собирают полевые цветы и травы, плетут из них венки и украшают себя и своих возлюбленных. А на закате солнца загадывают желание, думают о суженом и спускают венок на воду. Важно внимательно следить за венком: если он далеко уплыл по течению, желание сбудется или же девушка удачно и скоро выйдет замуж. Если венок остановился у берега – это значит, что желание не сбудется или же девушке не стоит ждать свадьбы в этом году. И плохой знак, если венок утонул.

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Гадание в праздник Ивана Купала по кругам на воде

Вечером, на закате солнца набирают в какую-то посудину воду и загадывают желание. Затем нужно тихонько сказать его и бросить в воду камешек. Важно внимательно посчитать круги. которые пошли по воде. Четное число волн говорит о том, что желание сбудется, а нечетное – значит, нет.

Гадание по снам на Ивана Купала

На закате солнца в канун Ивана Купала нужно собрать семь разных цветков, положить их к себе под подушку и загадать желание. Тогда ночью на Ивана Купала обязательно приснится вещий сон.

Гадание в ночь на Ивана Купала по травам

На Ивана Купала можно погадать на желание. Для этого в полночь нужно загадать заветное желание, а затем, не считая, сорвать пучок травы и положить его под подушку. Проснувшись утром, пересчитайте, сколько стебельков растений было сорвано. Если у вас под подушкой оказалось ровно 12 видов растений, значит, желание сбудется. А вот если цветов окажется меньше – задуманное не осуществится.

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