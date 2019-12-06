Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные гадания на суженого
День святой Екатерины: узнайте, как правильно гадать на будущее, судьбу и жениха
Завтра, 7 декабря, православная церковь отмечает День святой Екатерины. А вот в народе в этот день было принято гадать. Девушки собирались вечером и пытались заглянуть в свое будущее посредством интересных, таинственных и веселых гаданий и ворожбы. При этом пора девичьих гаданий продолжались до самого Дня святого Андрея, 13 декабря. Как правильно гадать в День святой Екатерины 7 декабря, чтобы узнать свою судьбу, читайте в нашей статье.
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- Гадания в День Екатерины на воске о будущем
Несмотря на Рождественский пост, девушки в старину устраивали в домах посиделки-вечерницы на Катерину. Одно из популярных гаданий было на воске. Для этого загадывали о своей судьбе, а затем в миску с холодной водой капали растопленный воск со свечи. По причудливым формам застывшего воска судили о своем будущем.
- Гадания на Катерину о будущем
После ужина девушка брала кусочек хлеба и прятала себе под подушку со словами: "Суженый мой, приходи ко мне ночью, я тебя накормлю". Затем ложилась спать. Кто приснится – тот и будет суженым.
- Гадания на Катерину о свадьбе
Подруги по очереди бросали колечко на пол, чтобы оно катилось. У кого из девушек покатится в сторону порога и ближе других окажется у двери, та раньше других выйдет замуж.
- Гадания о суженом в ночь на Екатерину
В ночь с 6 на 7 декабря девушки писали мужские имена на 12 листочках бумаги, а один оставляли пустым. Затем клали их под подушку и засыпали. А утром на Катерину вытаскивали наугад один из листочков. Какое имя досталось – так и будут звать суженого. Если же девушка вытаскивала пустой листок – значит, свадьбы еще долго не будет.
- Гадания в День Катерины на кольце о судьбе
В стакан наливали воду и плавно опускали кольцо на нитке так, чтобы оно не касалось дна. Затем поочередно задавали вслух важные вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". К примеру, встретит ли девушка вскоре суженого, выйдет ли замуж, будет ли счастлива. Если кольцо ударится о стакан, то ответ положительный, а если останется неподвижным, значит, отрицательный.
- Гадание на воде в День святой Катерины на суженого
Умывание в Катеринин день также превращалось в ритуал по гаданию на жениха. Утром наливали воду в таз и, зачерпнув ее ладонью, умывались. Если рябь на поверхности быстро разглаживалась, значит, скоро произойдет встреча с женихом.
- Гадания на Катерину о богатстве
Для этого гадания в миску насыпали крупу и прятали в ней разные монетки – золотые, серебряные и медные. Затем каждая девушка по очереди запускала руку в миску. Какую монетку первой вытащит девушка – такой достаток и будет у ее жениха.
- Гадание на Катерину по вишневой веточке
Одно из самых популярных гаданий на Катерину – по вишневой веточке. В день 7 декабря девушки срывали с вишни ветку, думали о своей судьбе и ставили в воду. Если веточка зацветала до Рождества, 7 января, то в будущем году девушка ждала сватов. А если цветы на вишневой ветке не появлялись до Маланки, 14 января, то свадьбы еще нескоро ждать.
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