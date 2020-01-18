Гадания на Крещение 2020: самые популярные способы

В ночь с 18 на 19 января девушки обычно гадали

Гадания на Крещение 2020: самые популярные способы Фото: Pexels

Ночь на 19 января традиционно используется как чудесное время для гаданий на Крещение. Крещенские гадания не слишком отличаются от гаданий на Рождество или святочных гаданий.

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Как и остальные гадания, которыми занимались в январе, эти способы узнать будущее были рассчитаны как на большую и веселую компанию желающих, так и на тех, кто собирается остаться на это время в полном одиночестве.

Гадание на Крещение 2020

Гадание на кольце

Берется обыкновенный стакан с гладким дном и без рисунков на стенках. В него наливают воду (3/4 от объема стакана) и осторожно опускают на середину дна обручальное кольцо (предварительно вычищенное). Затем следует смотреть сквозь воду в середину кольца, где должно появиться изображение лица жениха.

Гадание с иголкой, хлебом, солью

Возьмите хлеб и соль, осколок кирпича и уголек. В иголку проденьте длинную нитку, на острие иголки насаживают мякиш хлеба. Хлеб положите напротив соли, а кирпич напротив угля. Возьмите нитку с иголкой, поднимите на уровень головы и начните раскачивать. Если такой "маятник" начнет раскачиваться от хлеба до соли, то в будущем ждет только хорошее, если от кирпича до угля – скоро произойдет что-то неприятное.

В ночь с 18 на 19 января девушки обычно гадали Фото: Pexels

Гадание с графином и зеркалом

На стол ставят графин с водой, с трех сторон от него зажженные свечи, а за ним зеркало, и смотрят в зеркало через графин. "Что увидят в зеркале, то и сбудется".

Гадание на обуви

Бросать обувь нужно в полночь с 18 на 19 января, чтобы не попасть башмаком в праздно шатающегося ночью нетрезвого гражданина. А нужно бросить башмачок правильно, чтобы лег он в нужном направлении. Тогда и жених достойный подойдет оттуда, куда носок башмачка указывать будет.

Гадание на яйце

В полночь нужно налить в очень красивую объемную чашу воду, добавить в нее сырой белок и полученный раствор убрать в потайное место. Выстояться он должен часа три. Потом можно заглянуть и посмотреть, что за фигурка получилась из белка растекшегося. К примеру, свернулся белок в форме ворот – ждет вас карьера. Если он на форму сердечка похож будет – ждет любовь неземная. Если люльку фигура изображает, ждите пополнения семейства.

Гадание на бумажках

Перед сном отрывают двенадцать бумажек, на которых надо при свете свечи написать желания. Вы можете писать свои планы на год, ожидания, но выбирайте только реальные вещи, которые действительно могут с вами случиться. Не стоит загадывать приземление летающей тарелки на ваш огород или покупку собственного острова, такие желания обычно не сбываются. Бумажки кладите под свою подушку, после чего ложитесь спать. Утром еще до того, как встанете с постели, запустите руку под подушку и вслепую доставайте три бумажки. Написанное на них сбудется в этом году. Некоторые случайно достают больше трех желаний. Это значит, что-либо сбудутся все, либо какие-то три желания из тех, которые утром оказались в ваших руках.

Гадание на желание

Кроме гаданий в крещенскую ночь, узнать о своем желании можно и более простым способом. Чтобы получить ответ "да" или "нет", купите орехов или семечек, рассыпьте их на столе или другой удобной поверхности. Предметы следует пересчитать. Четное количество — сбудется, нечетное — нет.

В целом, все эти гадания являются не только хорошим способом чуть глубже заглянуть в своё будущее, но также могут помочь действительно весело отметить праздник, опираясь на традиции предков, приятно провести время в компании друзей.

Напомним, что ранее мы писали о самых сильных ритуалах и обрядах Крещения 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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