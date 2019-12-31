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Гадания на Новый год: как узнать будущее

Лучшие гадания на Новый год 2020: как погадать на судьбу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:42
Лучшие гадания на Новый год 2020 — узнайте будущее
Лучшие гадания на Новый год 2020 — узнайте будущее
Фото: Pexels

Новый год – самое интересное время для гаданий, когда почти любые предсказания сбываются. В эти праздничные дни, как в древности, существует традиция гадать.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Праздничная новогодняя ночь – это не только веселье и отдых в кругу близких и друзей, но и ночь магии. Именно в эти часы можно узнать свое будущее и провести гадания на Новый год. Гадать можно как с друзьями, так и одному – это не играет большой роли. Главное – верить в чудеса и волшебство, смотреть в свое будущее с оптимизмом и уверенностью.

Новый год 2020: лучшие гадания

Новый год 2020: гадание на рисе

Это – одно из самых известных новогодних гаданий – гадание на рисовых зернах. На стол нужно поставить тарелку с рисом. Затем над тарелкой поднять руку и загадать желание, после этого взять немного риса из тарелки и высыпать на стол. Пересчитайте зерна: четное количество – положительный ответ, нечетное – отрицательный.

Новый год 2020: гадание на снегу

А вот самое новогоднее гадание. Выйдите непосредственно в новогоднюю ночь на улицу. Упадите спиной в снег, затем встаньте и уходите, не оглядываясь. С утра вернитесь и посмотрите на свой отпечаток. Толкования возможны разные: если след от вас глубокий – предстоит замуж выходить неоднократно. Если ровный и красивый – жизнь удастся. А вот если замело ваши следы – в новом году возможны проблемы. Ну, а если ваш отпечаток затоптали, то значит гадание не удалось.

Новый год 2020: гадание с курантами

Напишите свое желание на листочке бумаги за несколько минут до наступления нового года. При первом ударе курантов подожгите этот листок. Если он благополучно успеет сгореть до начала следующего года, то можете считать, что ваше желание уже начало воплощаться в жизнь, если он потухнет — желанию не сбыться, по меньшей мере, в наступающем году.

Новый год 2020: гадание с водой

Для этого гадания понадобятся два стакана, один из которых должен быть доверху наполнен водой. В новогоднюю ночь, нужно загадать желание и сразу начать переливать воду из одного стакана в другой.

Исполнится ли ваше желание или нет, определяется следующим образом: если на поверхности, на которой размещались эти самые стаканы, после переливания останется не более трех капель воды, то ваше желание имеет шанс на успех. Если капель гораздо больше, то, увы, можете даже не надеяться — задуманное не сбудется.

Новый год 2020: гадание по картах

Попробовать узнать, каким будет предстоящий год, можно с помощью нехитрой ворожбы. Одно из гаданий на Новый год состоит в следующем: возьмите из колоды карт четыре дамы: бубновую, трефовую, пиковую и червовую. Смешайте карты, положите их картинкой вниз под подушку. Утром при пробуждении вытащите первую попавшуюся карту. Что означает выпавшая вам дама: треф – ожидайте новых знакомств и увлечений; черви – ваша любовь в этом году станет полностью взаимной; бубны – ожидается улучшение материального положения; пики – год будет непростым, ожидайте крупное событие в жизни, но необязательно неприятное.

Ранее мы писали о лучших ритуалах и обрядах.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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