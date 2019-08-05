Главные приметы на Медовый Спас Маковея 2019
Узнайте, на какие приметы стоит обратить внимание на Медовый Спас Маковея
Медовый Спас Маковей 2019 мы отмечаем 14 августа. Он стоит первым в череде любимых в народе летних праздников Спасов, которые отмечаются в честь Христа Спасителя и посвящены сбору первого летнего урожая, запасам на зиму, дарам щедрой природы. На какие приметы стоит обратить внимание в праздник Медового спаса, читайте в нашей статье.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:
Приметы о работах и урожае на Медовый Спас Маковея
- Первый Спас – первый сев. До Маковея нельзя сеять озимые, а то не будет урожая.
- На Первый Спас защипывай горох, готовь гумна, паши под озимь.
- Первый Спас – всему час.
- Спасовка – лакомка, а Петровка – голодовка.
- От Первого Спаса и мужик накопит запасы.
Приметы о погоде на Медовый Спас Маковея
- Какая погода на Маковея, такая будет и на Третий Спас.
- Прошел Спас — ушло лето от нас.
- У Первого Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и разнопогодье.
- С Медового Спаса лето поворачивало на осень, а потому первые стаи птиц начинают отлетать в теплые края.
Приметы о пчелах и меде на Медовый Спас
- После Медового Спаса пчелы мед не носят.
- На Медовый Спас заламывай соты, а не то соседние пчелы заберут весь мед.
- На Медовый Спас даже нищий медком полакомится.
Приметы о воде на Маковея
- На Первый Спас святи колодцы.
- С Первого Спаса и роса хороша.
- На Спаса купаться – грехи простятся.
- На Первый Спас весь скот купают.
- После Первого Спаса в реку не заходят.
Приметы о маке на Маковея
- Освященные в церкви маковейчики оберегают от беды и болезней, помогают с урожаем.
- Если свяченым маком осыпать порог и углы дома, то можно защититься от нечистой силы и сглаза.
- Весной мак из маковейчиков сеяли в огороде на добрый урожай.
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