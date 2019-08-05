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Главные приметы на Медовый Спас Маковея 2019

Узнайте, на какие приметы стоит обратить внимание на Медовый Спас Маковея

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Приметы на Медовый Спас
Приметы на Медовый Спас
Фото: Pixabay

Медовый Спас Маковей 2019 мы отмечаем 14 августа. Он стоит первым в череде любимых в народе летних праздников Спасов, которые отмечаются в честь Христа Спасителя и посвящены сбору первого летнего урожая, запасам на зиму, дарам щедрой природы. На какие приметы стоит обратить внимание в праздник Медового спаса, читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

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Приметы о работах и урожае на Медовый Спас Маковея

  • Первый Спас – первый сев. До Маковея нельзя сеять озимые, а то не будет урожая.
  • На Первый Спас защипывай горох, готовь гумна, паши под озимь.
  • Первый Спас – всему час.
  • Спасовка – лакомка, а Петровка – голодовка.
  • От Первого Спаса и мужик накопит запасы.

Приметы о погоде на Медовый Спас Маковея

  • Какая погода на Маковея, такая будет и на Третий Спас.
  • Прошел Спас — ушло лето от нас.
  • У Первого Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и разнопогодье.
  • С Медового Спаса лето поворачивало на осень, а потому первые стаи птиц начинают отлетать в теплые края.

Приметы о пчелах и меде на Медовый Спас

  • После Медового Спаса пчелы мед не носят.
  • На Медовый Спас заламывай соты, а не то соседние пчелы заберут весь мед.
  • На Медовый Спас даже нищий медком полакомится.

Приметы о воде на Маковея

  • На Первый Спас святи колодцы.
  • С Первого Спаса и роса хороша.
  • На Спаса купаться – грехи простятся.
  • На Первый Спас весь скот купают.
  • После Первого Спаса в реку не заходят.

Приметы о маке на Маковея

  • Освященные в церкви маковейчики оберегают от беды и болезней, помогают с урожаем.
  • Если свяченым маком осыпать порог и углы дома, то можно защититься от нечистой силы и сглаза.
  • Весной мак из маковейчиков сеяли в огороде на добрый урожай.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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