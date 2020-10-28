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Голубая Луна: особенности полнолуния на Хэллоуин 31 октября

Сегодня, 19:32

Удивительная Голубая Луна в 2020 году совпадает с Хэллоуином: как повлияет на людей и что нельзя делать в этот день

Близится таинственный осенний праздник – Хэллоуин-2020. Он и сам по себе считается мистическим, но в нынешнем году его магическая сила подкрепляется еще и силой небесных тел. 31 октября на небо взойдет Голубая Луна.

Голубая Луна на Хэллоуин
Голубая Луна на Хэллоуин
Фото: Pinterest

В чем заключается мистика дня, чем примечательно октябрьское полнолуние в Хэллоуин, какое влияние окажет Голубая Луна на людей, узнайте в нашей статье.

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Что такое Голубая Луна

Голубая Луна – это второе по счету полнолуние в месяце.

Это достаточно редкое астрономическое явление, которое случается один раз в почти три года.

Между полнолуниями обычно проходит 28 дней, и соответственно, они бывают раз в месяц.

Голубая Луна: точная дата и время

Но в 2020 году октябрь отличился тем, что успел дважды "запустить" в небо спутник Земли. Первое полнолуние месяца произошло в пятницу, 2 октября, в 0:06 по киевскому времени.

А вот вторая полная Луна взглянет на землян как раз на Хэллоуин, 31 октября, в 16:50 по киевскому времени. Так что с 31 октября на 1 ноября нас ждет самая мистическая и сильная в энергетическом плане ночь.

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Особенности полнолуния 31 октября

Слишком много различных настораживающих совпадений происходит именно в этот день, так что даже скептики с трудом от них отмахнутся:

  • Голубая Луна выпала на непростой високосный год;
  • полнолуние состоится в день Хэллоуина, накануне Дня всех святых, который считается самым мистическим днем, когда стираются границы между мирами;
  • впервые за долгие годы полнолуние будет видно практически одновременно на большей части земного шара.

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Что можно, а что нельзя делать во время Голубой Луны 31 октября

  • Полнолуние на Хэллоуин пройдет под знаком Тельца. В этот период реакция людей на слова и события несколько замедляется и притупляется, мысли становятся рассеянными, концентрация внимания падает.
  • Это совершенно не подходящее время для серьезных решений и начинаний. Все серьезные дела пробуксовывают и тормозятся, их сложно сдвинуть с мертвой точки.
  • Из позитивного можно отметить то, что в этот период люди не будут слишком агрессивными и озлобленными. Скорее, каждый будет погружен в собственные мысли и дела, особо не отвлекаясь на окружающих. Так что серьезных конфликтов не предвидится.
  • Ни в коем случае нельзя никому желать зла, даже в мыслях. Энергетика дня предполагает материальность наших помыслов, с которыми следует обращаться крайне аккуратно, чтобы не нарушить гармоничность и баланс миров.
  • Не забывайте, что каждое полнолуние приносит с собой кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и конфликты между людьми.
  • Не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

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