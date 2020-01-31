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Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака: не бойтесь новизны

Астрологический прогноз на 1 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:44
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pexels

Гороскоп на завтра, 1 февраля 2020 года, говорит, что Раки окунутся в домашние дела, а Козерогов попытаются обмануть. Читайте гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Овен

Погружение в далекое прошлое спровоцирует грустные воспоминания. Но не стоит от этого отмахиваться.

Телец

Займитесь своим гардеробом – смена имиджа благотворно повлияет на ваше субботнее настроение.

Близнецы

Будьте аккуратнее с бытовой техникой – она не захочет вас слушаться. Видимо, ей пришло время сломаться.

Рак

Займитесь наведением порядков, потому что за неделю поднакопилось много неразрешенных бытовых вопросов.

Лев

Этот день хорошо посвятить оздоровительным процедурам. Самое время сесть на диету, если вы это планировали.

Дева

Любите готовить? Тогда посвятите время этому занятию. Вполне возможно, что у вас получится кулинарный шедевр.

Весы

Если позволит погода, отправляйтесь на свежий воздух. Энергетика природы добавит вам сил на неделю вперед.

Скорпион

Не жалейте времени, чтобы помочь родственникам в сложный момент. Вам ведь тоже приходится к ним обращаться за помощью.

Стрелец

Из-за накопившейся за трудовую неделю усталости организм попросит тишины и покоя. Постарайтесь отоспаться.

Козерог

Следите за своими личными вещами в общественных местах – кому-то может приглянуться ваш кошелек или сумка.

Водолей

Откажитесь от домашних хлопот и переключитесь на творческие занятия, которые принесут вам удовлетворение.

Рыбы

В вашей жизни появится интересная личность, с которой будет нескучно общаться и весело проводить время.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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